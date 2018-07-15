Вагонка в интерьере: 10 стильных и неожиданных примеров

1. Вагонка для потолка

Если вам хочется разнообразить интерьер, а натяжные и просто оштукатуренные потолки кажутся банальными, то вагонка — ваш вариант. Это покрытие довольно бюджетное, но чтобы сделать его долговечным, нужна специальная обработка. Покройте ее специальным составом, который защитит вагонку от горения и влаги.

Фото: Instagram natalia_vasileva_design

Фото: Instagram stolar_23_krasnodar

Фото: Instagram daria_tura

Фото: Instagram corp_snab

2. Вагонка на стенах

Отделка стен вагонкой больше подходит для дачи. К тому же, именно в интерьере дачи отлично смотрятся такие стили, как кантри и прованс, для которых это покрытие более актуально. Можно оставить вагонку в природном цвете дерева, это добавит уюта загородному дому.

Фото: Instagram iamdom.ru Фото: Instagram corp_snab

Фото: Instagram design_by_tolsh

Фото: Instagram elitnie_doma

Но, если вы открыты к экспериментам и хотите сэкономить на отделке — вагонку можно выбрать и для городской квартиры. Одно из ее главных преимуществ — она легко красится. С ней легко разнообразить интерьер симпатичными цветными стенами.

Фото: Instagram myflora266

Фото: Instagram myflora266

Фото: Instagram newflatspb

Фото: Instagram vagonkainterior

Фото: Instagram vagonkainterior

Фото: Instagram alenaprodecor

Фото: Instagram hippiell

4. Вагонка в ванной комнате и санузле

Материалы из дерева имеют низкую влагостойкость — это факт. Но за счет специальный пропиток их можно использовать для отделки стен в мокрых зоных, например, в ванных комнатах или санузлах.

Фото: Instagram dwood_ru Фото: Instagram wbox27

5. Вагонка на балконе

Панели из дерева очень популярны для отделки стен на балконе. Бюджетно, стильно, можно разнообразить с помощью краски — эти факторы определяют такой высокий спрос на этот материал. Дизайнеры также нередко используют вагонку в своих проектах балконов и лоджий.

Фото: Instagram concept58

Фото: Instagram corp_snab

Фото: Instagram okna.minsk

Фото: Instagram okna_balkony_chelny

6. Вагонка на кухне

Этот материал можно использовать в отделке кухни: как на стенах, так и на кухонном фартуке. Конечно, размещая вагонку в рабочей зоне, нужно позаботиться о дополнительной обработке дерева. Это покрытие впишется и в современный дизайн кухни, и в приближенный к стилю кантри.

Фото: Instagram ksk_wood

Фото: Instagram ksk_wood

Фото: Instagram rus_decor

Фото: Instagram scandi.life

7. Вагонка для зонирования

Зонирование комнаты — важная часть создания грамотного интерьера. И один из способов выделить зону в одном помещении — разная отделка. Например, в этой гостиной для обшивки стен и потолка релакс-зоны использовали именно деревянные панели, окрашенные в разные оттенки коричневого. Их сочетание с глубоким серым цветом стен основной зоны выглядит стильно и привлекает внимание.

Фото: Instagram corp_snab

8. Акцентная стена из вагонки

Акцентная стена в интерьере — это всегда стильно и актуально. Она обращает на себя внимание и задает «тон» декору и аксессуарам в комнате. Вагонка — отличное покрытие для акцентной стены. Но не в своем природном цвете. Доски очень легко покрасить — есть специальные материалы, которые наносятся даже без подготовки поверхности. Однако, можно взять и обычные краски, и предварительно «пройтись» по стене грунтовкой.

Фото: Instagram goodrefit

Фото: Instagram vagonkainterior

Выбирайте самые разные цвета и не бойтесь делать яркие акценты. В этом видео подробно рассказывают, как отшлифовать доски, и какой краской лучше покрыть поверхность с вагонкой:

9. Вагонка как декоративный элемент

Из вагонки можно сделать необычные декоративные элементы для любого помешения: будь то гостиная, детская или спальня. Например, в этой квартире стены детской комнаты решили украсить вершинами гор.

Фото: Instagram skvo_remont

Фото: Instagram skvo_remont

В этой гостиной вагонка выполнена в виде панно на стене за диваном, и такая же отделка на потолке. Специальная обработка древесины дала эффект состаренности. Это добавляет определенный шарм интерьеру загородного дома.

Фото: Instagram sadist.ufa А здесь вагонку использовали для отделки зоны телевизора в спальне. Ее уложили по диагонали, чтобы выделить этот участок стены.

Фото: Instagaram aleksandr_khlebov

10. Вагонка в отделке мебели

Неожиданное использование вагонки — в декоративных элементах мебели. Так, например, часть этой кровати-домика сделали из деревянных панелей.

Фото: Instagram nod_wood

Выбирая материал для обшивки стен в любом помещении, всегда обращайте внимание на его преимущества и недостатки и изучайте примеры. Мы подготовили для вас сводную таблицу плюсов и минусов вагонки для отделки.

Преимущества Недостатки

Экологичность. Так как вагонка —это натуральный материал, ее можно использовать в жилых помещениях. Не слишком простой монтаж — если стены бетонные, потребуется обрешетка стен.

Доступность — цена вагонки действительно не высока по сравнению с аналогами на рынке. Низкая устойчивость к влаге — требуется специальная обработка.

Возможности для декора — вагонку легко покрасить любым цветом и сделать интерьер интереснее. Опасность возгорания — любая древесина горит легко. Но вы можете обезопасить свой дом, покрыв вагонку специальными составами.

Актуальность — вагонка всегда в тренде. Особенно сейчас, когда ее стали применять практически во всех стилях: от скандинавского до кантри. Вагонку сложно заменить — это все-таки не обои и не краска. Усилий по замене этого покрытия потребуется больше.