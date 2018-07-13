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Рынок займет выжидательную позицию перед встречей президентов США и РФ
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Рынок займет выжидательную позицию перед встречей президентов США и РФ 

Прайм 1 час назад
Инвесторы в ожидании встречи президентов США и РФ, которая состоится в понедельник, сегодня могут занять выжидательную позицию, и дальнейшая реакция рынка последует по факту встречи.
Вероятно, на встрече особое внимание будет уделено ситуации на Ближнем Востоке, где Россия укрепила свое влияние. Ближний Восток — это кладовая дешевых энергоносителей: газ, нефть. Американским потребителям нужна низкая цена нефти, чтобы удешевить конечный продукт в условиях торговой войны. Поэтому, скорее всего, речь пойдет о сфере влияния США и РФ в этом регионе. Не исключено, что президент США, основываясь на «неоплаченной военной помощи» странам Персидского залива и близлежащим странам, попробует договориться с Ливией и соседями о взимании доли добытой нефти в качестве оплаты этой помощи. И отказ стран от этого будет трактоваться, как «плохая сделка» прошлой администрации Белого дома, что будет основанием для ввода новых санкции против этих стран на поставки нефти на мировой рынок. Это может дать экономическое преимущество американским нефтяным компаниям.
Отметим, что ряд нефтеперерабатывающих компаний Индии уже сократили закупки иранской нефти, чтобы не попасть под санкции США. Таким образом, американский правящий класс хочет увеличить долю контроля над мировым рынком энергоносителей, что может привести к ценовой войне. Кроме того, не исключено, что на этом фоне может последовать новый военный конфликт на Ближнем Востоке. Неслучайно США увеличили свой военный бюджет, а Иран рассматривает возможность закупить российское оружие. Поэтому встреча лидеров двух сверхдержав будет центральной темой для инвесторов в пятницу и на предстоящей неделе.
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