Двух пострадавших при взрыве на предприятии в Югре перевели в больницу Сургута

ЧП произошло 13 июля 06:30 мск в городе Лянторе Сургутского района на складе ремонтно-механического цеха ОАО «Сургутнефтегаз» (ВИНК). В результате пострадали семь человек, их доставили в Лянторскую городскую больницу. Инцидент на работу предприятия не повлиял. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

"Сейчас лечение проходят четыре человека, все находятся в стабильном состоянии. Два человека переведены из лянторской больницы в Сургут. Остальные (всего пострадало семь человек, один умер в субботу — прим. ТАСС) находятся на амбулаторном лечении", — сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что один из пострадавших при взрыве на предприятии «Сургутнефтегаза» скончался в больнице.