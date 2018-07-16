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Двух пострадавших при взрыве на предприятии в Югре перевели в больницу Сургута
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Двух пострадавших при взрыве на предприятии в Югре перевели в больницу Сургута 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Двух пострадавших при взрыве на предприятии "Сургутнефтегаза" в городе Лянтор (Ханты-Мансийского автономного округа — Югры) перевели в больницу города Сургут. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в департаменте здравоохранения округа.
ЧП произошло 13 июля 06:30 мск в городе Лянторе Сургутского района на складе ремонтно-механического цеха ОАО «Сургутнефтегаз» (ВИНК). В результате пострадали семь человек, их доставили в Лянторскую городскую больницу. Инцидент на работу предприятия не повлиял. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».
"Сейчас лечение проходят четыре человека, все находятся в стабильном состоянии. Два человека переведены из лянторской больницы в Сургут. Остальные (всего пострадало семь человек, один умер в субботу — прим. ТАСС) находятся на амбулаторном лечении", — сказал собеседник агентства.
Ранее ТАСС сообщал, что один из пострадавших при взрыве на предприятии «Сургутнефтегаза» скончался в больнице.
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