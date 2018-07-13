Московский аэропорт «Шереметьево» возвращает комнаты для курильщиков 

Крупнейший российский аэропорт — «Шереметьево» возвращает курилки. Кабинки — небольшие, 4 на 2 метра, из стекла и металла. Вместимость 14 человек. Внутри — вытяжки обеспечивают 10-тикратное обновление воздуха за час. Две пепельницы, два обогревателя, датчики температуры и движения — включают и выключают свет. Всего будет семь таких павильонов по периметру аэропорта на расстоянии не ближе 15 метров — как того требует закон.
Сейчас на улице у терминалов и так можно дымить, но некомфортно, осенью и зимой. Так что заядлые курильщики ищут укромные уголки — туалеты, кабинки для инвалидов, комнаты матери и ребенка. Высокие штрафы не пугают. В Думе идут споры за то, чтобы вернуть курилки внутрь по закону, но Минздрав против. Любопытно, что в Петербургском «Пулково» внешние павильоны устанавливали, но они пустовали.