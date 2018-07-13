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Для омских дачников определены места торговли овощами со своего огорода
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Для омских дачников определены места торговли овощами со своего огорода 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске и области определены места для реализации дачниками продукции собственного производства.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в июле 2018 года сотрудники министерства экономики Омской области обновили реестр торговых мест для реализации продукции местных товаропроизводителей, в том числе произведенной в личных подсобных хозяйствах.
Реестр включает в себя 3595 торговых мест на 93 торговых площадках, расположенных во всех муниципальных районах Омской области и областном центре. Более 30% мест предоставляется бесплатно.
Информация о местах расположения торговых точек и их стоимости расположена на сайте регионального правительства.
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