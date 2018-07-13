Для омских дачников определены места торговли овощами со своего огорода

Омске и области определены места для реализации дачниками продукции собственного производства.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в июле 2018 года сотрудники министерства экономики Омской области обновили реестр торговых мест для реализации продукции местных товаропроизводителей, в том числе произведенной в личных подсобных хозяйствах.

Реестр включает в себя 3595 торговых мест на 93 торговых площадках, расположенных во всех муниципальных районах Омской области и областном центре. Более 30% мест предоставляется бесплатно.

Информация о местах расположения торговых точек и их стоимости расположена на сайте регионального правительства.