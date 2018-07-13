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Военные Восточного округа получили 2,7 млрд рублей на покупку жилья
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Военные Восточного округа получили 2,7 млрд рублей на покупку жилья 

РИА Недвижимость 1 час назад
ХАБАРОВСК, 13 июл — РИА Новости. Более 400 военнослужащих Восточного военного округа за полгода получили 2,7 миллиарда рублей субсидий на приобретение жилья, сообщила пресс-служба ВВО в пятницу.
"Всего в первом полугодии 2018 года жилищной субсидией на приобретение жилых помещений обеспечено более 400 семей военнослужащих ВВО на общую сумму 2,7 миллиарда рублей", — приводятся в сообщении слова руководителя Восточного регионального управления жилищного обеспечения Минобороны России Андрея Сапунова.
Отмечается, что с января по июль 27 семей военнослужащих получили квартиры для постоянного проживания, более тысячи человек подали заявки на покупку квартир по военной ипотеке.
Во втором полугодии служебным жильем планируют обеспечить 176 семей военнослужащих — для них достроят дом в микрорайоне Волочаевский городок в Хабаровске.
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