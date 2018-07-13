С начала года более 400 военнослужащих ВВО получили 2,7 миллиарда рублей для покупки жилья

Во втором полугодии ожидается сдача в эксплуатацию и заселение новостроек в микрорайоне «Волочаевский городок» Хабаровска . Планируется обеспечить служебным жильем 176 семей военнослужащих.

Руководитель федерального государственного казенного учреждения «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России Андрей Сапунов отметил, что всего в I полугодии 2018 года жилищной субсидией на приобретение (строительство) жилых помещений обеспечено более 400 семей военнослужащих Восточного военного округа на общую сумму 2,7 млрд рублей.

В то же время, за аналогичный период специалистами ВРУЖО обеспечено готовым жильем для постоянного проживания 27 семей военнослужащих.

ФГКУ «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России обеспечивает жильем военнослужащих, проходящих военную службу в воинских частях Восточного военного округа, которые дислоцируются в 11 субъектах Российской Федерации

Во втором полугодии ожидается сдача в эксплуатацию и заселение новостроек в микрорайоне «Волочаевский городок» Хабаровска. Планируется обеспечить служебным жильем 176 семей военнослужащих.

За I полугодие 2018 года 1062 военнослужащих изъявили желание приобрести квартиры в период прохождения военной службы с использованием целевого жилищного займа.