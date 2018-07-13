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Коллектив детского сада выразил благодарность полицейским из села Чугуевка Приморского края
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Коллектив детского сада выразил благодарность полицейским из села Чугуевка Приморского края 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 59 минут назад
На имя начальника Управления МВД России по Приморскому краю генерал-майора полиции Николая Афанасьева пришло письмо и видеообращение заведующей МКДОУ ЦРР ДС №2 села Чугуевка Елены Анатольевны Соколовой, в котором она от всего коллектива и воспитанников учреждения сердечно благодарит сотрудников полиции за оказанную помощь.
Елена Анатольевна выражает благодарность и признательность начальнику полиции Владиславу Абакарову и его заместителю Максиму Мызник за помощь в благоустройстве детских площадок на территории дошкольного учреждения. «Помощь, оказанная сотрудниками полиции, послужила во благо: помогла нашим воспитанникам ощутить радость детства. Примите искреннюю признательность за то, что в вашем ведомстве служат такие отзывчивые люди», — написала в своём письме заведующая детсадом.
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