Коллектив детского сада выразил благодарность полицейским из села Чугуевка Приморского края

Елена Анатольевна выражает благодарность и признательность начальнику полиции Владиславу Абакарову и его заместителю Максиму Мызник за помощь в благоустройстве детских площадок на территории дошкольного учреждения. «Помощь, оказанная сотрудниками полиции, послужила во благо: помогла нашим воспитанникам ощутить радость детства. Примите искреннюю признательность за то, что в вашем ведомстве служат такие отзывчивые люди», — написала в своём письме заведующая детсадом.