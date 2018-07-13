Движение ограничат на участке ул. Петровка 14 июля из-за гала-концерта в честь закрытия ЧМ-2018

Движение транспорта ограничат на участке ул. Петровка 14 июля из-за гала-концерта в честь закрытия чемпионата мира по футболу 2018 г., сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

«14 июля в Большом театре состоится гала-концерт, посвященный закрытию чемпионата мира по футболу. Движение по ул. Петровка от Бульварного кольца до Театрального проезда 14 июля будет ограничено, в том числе будет ограничена возможность парковки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после завершения мероприятия все ограничения будут сняты.

«Рекомендуем заранее строить маршрут объезда. Объехать данный участок удобней всего по ул. Тверская. Приносим извинения за доставленные неудобства», — добавили в ЦОДД.