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Движение ограничат на участке ул. Петровка 14 июля из-за гала-концерта в честь закрытия ЧМ-2018
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Движение ограничат на участке ул. Петровка 14 июля из-за гала-концерта в честь закрытия ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 1 час назад
Движение транспорта ограничат на участке ул. Петровка 14 июля из-за гала-концерта в честь закрытия чемпионата мира по футболу 2018 г., сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).
«14 июля в Большом театре состоится гала-концерт, посвященный закрытию чемпионата мира по футболу. Движение по ул. Петровка от Бульварного кольца до Театрального проезда 14 июля будет ограничено, в том числе будет ограничена возможность парковки», — говорится в сообщении.
Уточняется, что после завершения мероприятия все ограничения будут сняты.
«Рекомендуем заранее строить маршрут объезда. Объехать данный участок удобней всего по ул. Тверская. Приносим извинения за доставленные неудобства», — добавили в ЦОДД.
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