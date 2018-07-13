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Rio Tinto впервые доставила железную руду на крупнейшем в мире беспилотном поезде
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Rio Tinto впервые доставила железную руду на крупнейшем в мире беспилотном поезде 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Австрало-британская горнодобывающая компания Rio Tinto осуществила первую поставку железной руды с помощью поезда без машиниста, говорится в сообщении компании.
Беспилотный поезд, состоящий из трех локомотивов и перевозящий около 28 тысяч тонн железной руды, 10 июля проехал более 280 километров в регионе Пилбара в штате Западная Австралия. Контроль за движением поезда осуществлялся удаленно операторами центра Rio Tinto в городе Перт на расстоянии более чем 1,5 тысячи километров от маршрута.
Первая доставка руды к портовому терминалу с помощью беспилотного поезда реализована в рамках программы компании под названием AutoHaul, которая получила одобрение регуляторов в мае.
"Эта программа позволит создать первую в мире полностью автономную, междугородную железнодорожную сеть, по которой движутся крупнейшие в мире роботы", — сказал управляющий директор Rio Tinto Iron Ore по портовым и железнодорожным услугам Иван Велла (Ivan Vella).
Программа AutoHaul направлена на создание полностью автоматизированных поездов для перевозки железной руды в портовые терминалы Rio Tinto в регионе Пилбара в штате Западная Австралия. В данном регионе Rio Tinto перевозит руду с 16 шахт на 4 портовых терминала, для чего использует около 200 локомотивов на дорожной сети протяженностью 1,7 тысячи километров.
Rio Tinto — одна из ведущих по размеру рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Компания работает примерно в 40 странах. Концерн добывает железную руду, медь, уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а также производит диоксид титана.
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