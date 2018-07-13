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Китаянка захотела вина со змеиным ядом и впала в кому
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Китаянка захотела вина со змеиным ядом и впала в кому 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Китая купила в интернете ядовитую змею и впала в кому от ее укуса. Об этом сообщило издание South China Morning Post.
Инцидент произошел в понедельник, 9 июля, в городе Вэйнань провинции Шэньси. 21-летняя китаянка по имени Сяофан (Xiaofang) приобрела южнокитайского многополосого крайта, чей яд смертельно опасен для человека.
По словам родителей девушки, укус пришелся в палец. Через час она почувствовала сонливость и тошноту. Ее доставили в больницу, но вскоре та впала в кому.
Противоядия в клинике не нашлось, и доставку необходимого лекарства пришлось ждать сутки. Издание также отмечает, что за все это время змея успела сбежать, позднее рептилию обнаружили мертвой недалеко от дома.
Члены семьи не смогли обнаружить сведения о продавце или доставке товара в истории браузера на телефоне пострадавшей. Тем не менее, факт онлайн-заказа подтвердить удалось. Более того, продавец предупреждал китаянку, что змея ядовита.
Девушка собиралась изготовить из рептилии змеиное вино — напиток, который используется в традиционной китайской медицине, в том числе, для поднятия тонуса. Для его приготовления змею, предпочтительно ядовитую, целиком опускают в рисовое вино или хлебный спирт. Этанол денатурирует змеиный яд и, таким образом, яд становится неопасным.
Южнокитайские многополосые крайты — исчезающий вид змей, находящийся под охраной на территории Китая. Продажа и умышленное нанесение вреда представителям вида запрещены.
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