Ещё
Новая станция обеспечила чистой водой жителей отдаленного села в Новосибирской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новая станция обеспечила чистой водой жителей отдаленного села в Новосибирской области 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Станция открыта в рамках утвержденной правительством региона государственной программы, направленной на обеспечение сельских территорий чистой водой.
Денис Архипов отметил, что установка модульной станции позволила впервые за многие годы обеспечить жителей централизованной питьевой водой высокого качества.
«С устанoвкой станции вoдоподготовки в селе Пoбеда удалoсь значительнo пoвысить дoступность и качествo питьевoй вoды для 425 жителей села, в тoм числе для 98 детей, — пoдчеркнул Денис Архипoв. — Важнo, чтo жители пoлучили дoступ к централизoванному источнику чистой питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН».
Ранее централизованного водоснабжения в селе не было. Вода подавалась из индивидуальных скважин.
Средства на установку станции водоподготовки в селе Победа были выделены в 2017 году в рамках подпрограммы «Безопасность ЖКХ» госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах».
Субсидия из областного бюджета составила 19 млн рублей. Средства были направлены на строительство 4,6 км водопроводных сетей в селе Победа, а также на модульную установку водоподготовки производительностью 1 кубометр в час.
Вопрос обеспечения жителей Новосибирской области чистой питьевой водой находится на контроле главы региона Андрея Травникова. О важности продолжения этой работы на системной основе он заявил на встрече с представителями СМИ 10 июля.
Справка:
В 2018 году на обеспечение жителей региона питьевой водой из бюджета Новосибирской области планируется направить более 1 млрд рублей.
Планируется выполнить строительство семи модульных установок водоподготовки в Венгеровском, Куйбышевском, Сузунском районах. Кроме того, предполагается завершить начатые ранее объекты в Колывани и селе Верх-Тула Новосибирского района.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Мэр Геленджика: у города пока нет ресурсов для нормального снабжения города водой В Кургане тестируют современные импланты-призраки Правительство РФ простит часть долгов по госзакупкам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина358
Под Чернобылем изнасиловали популярного блогера93
Порошенко придумал новую модель закупки газа РФ178
Россияне скупают жилье в Турции70
Россия назвала замену «Армате»197
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
02:01
Обсуждение Украины начало раздражать Европу
В мире
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
01:00
У мужа Ани Лорак нашли другую женщину
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение