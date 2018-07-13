Новая станция обеспечила чистой водой жителей отдаленного села в Новосибирской области

Станция открыта в рамках утвержденной правительством региона государственной программы, направленной на обеспечение сельских территорий чистой водой.

Денис Архипов отметил, что установка модульной станции позволила впервые за многие годы обеспечить жителей централизованной питьевой водой высокого качества.

«С устанoвкой станции вoдоподготовки в селе Пoбеда удалoсь значительнo пoвысить дoступность и качествo питьевoй вoды для 425 жителей села, в тoм числе для 98 детей, — пoдчеркнул Денис Архипoв. — Важнo, чтo жители пoлучили дoступ к централизoванному источнику чистой питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН».

Ранее централизованного водоснабжения в селе не было. Вода подавалась из индивидуальных скважин.

Средства на установку станции водоподготовки в селе Победа были выделены в 2017 году в рамках подпрограммы «Безопасность ЖКХ» госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах».

Субсидия из областного бюджета составила 19 млн рублей. Средства были направлены на строительство 4,6 км водопроводных сетей в селе Победа, а также на модульную установку водоподготовки производительностью 1 кубометр в час.

Вопрос обеспечения жителей Новосибирской области чистой питьевой водой находится на контроле главы региона Андрея Травникова . О важности продолжения этой работы на системной основе он заявил на встрече с представителями СМИ 10 июля.

Справка:

В 2018 году на обеспечение жителей региона питьевой водой из бюджета Новосибирской области планируется направить более 1 млрд рублей.

Планируется выполнить строительство семи модульных установок водоподготовки в Венгеровском, Куйбышевском, Сузунском районах. Кроме того, предполагается завершить начатые ранее объекты в Колывани и селе Верх-Тула Новосибирского района.