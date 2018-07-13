В Тюменской области готовы создать Российско-китайский бизнес-парк 

В Тюменской области может появиться Российско-китайский бизнес-парк. Предложение о реализации в регионе проекта, объединяющего под одной крышей торгово-выставочную, культурно-образовательную и развлекательные площадки, было озвучено в ходе Российско-китайской деловой сессии.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Тюменской области, подобный парк в Санкт-Петербурге стал центром поддержки государственных программ. В его стенах организуются встречи по вопросам совместного взаимодействия. Кроме того, впечатляют и масштабы бизнес-парка — там находятся самые большие рестораны в России и туристические магазины.
"Сегодняшняя деловая сессия в Тюмени — это важный шаг к установлению более тесного партнерства между Тюменской областью и КНР. И речь идет не только об экономике и инвестициях, но и культурных, образовательных проектах. Например, в наш бизнес-парк в Питере привлекаются студенты двух государств, которые также общаются между собой. Площадка востребована и у туристов. Подсчитано, что за время существования бизнес-парка его посетило более 150 тысяч туристов из Китая", — отметил генеральный директор Российско-Китайского бизнес-парка Чэнь Чжиган. — «Нам бы хотелось в этом направлении поработать с тюменцами, потому что и столица региона, и ее жители нам очень симпатичны».
Предприниматели Тюменской области готовы мобильно откликнуться на предложения китайской стороны строить бизнес вместе, подчеркнул президент Торгово-промышленной палаты Тюменской региона Эдуард Абдуллин. Обсудить планы и договориться обеим сторонам поможет организованная в Тюмени биржа контактов.
Российско-китайская деловая сессия в Тюмени стала региональным продолжением V Российско-Китайского ЭКСПО, прошедшего 9-12 июля 2018 года в Екатеринбурге. В ней принимают участие представители Посольства КНР в Москве и Китайской палаты международной торговли, а также более 30 китайских компаний.