В строительство альтернативной дороги Казань-Оренбург вложат 2,5 млрд рублей

Татарстана. В 2018 году в строительство платной дороги Шали-Бавлы вложат 2,5 млрд рублей. Строители уже освоили 40% годового лимита финансирования, пишет пресс-служба Минтранса

В настоящее время строительно-монтажные работы проводятся на участке Алексеевское-Альметьевск протяженностью 145 км. Идет возведение земляного полотна, переустройство инженерных коммуникаций, строительство искусственных сооружений, мостов и путепроводов.

Дорога строится за счет средств частного инвестора — компании «Автострада», а также федерального и регионального бюджетов. Она соединит федеральные трассы М-7 «Волга» и М-5 «Урал».