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В строительство альтернативной дороги Казань-Оренбург вложат 2,5 млрд рублей
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В строительство альтернативной дороги Казань-Оренбург вложат 2,5 млрд рублей 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В 2018 году в строительство платной дороги Шали-Бавлы вложат 2,5 млрд рублей. Строители уже освоили 40% годового лимита финансирования, пишет пресс-служба Минтранса Татарстана.
В настоящее время строительно-монтажные работы проводятся на участке Алексеевское-Альметьевск протяженностью 145 км. Идет возведение земляного полотна, переустройство инженерных коммуникаций, строительство искусственных сооружений, мостов и путепроводов.
Дорога строится за счет средств частного инвестора — компании «Автострада», а также федерального и регионального бюджетов. Она соединит федеральные трассы М-7 «Волга» и М-5 «Урал».
Предполагается, что платная автомагистраль станет частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Последняя на территории России проходит от Санкт-Петербурга до границы с Казахстаном через несколько городов, в том числе Оренбург. Протяженность международной автодороги составит 8,5 тыс. км, из которых 2,2 тыс. км — по территории России.
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