Свердловские энергетики готовы встретить Патриарха Кирилла

15 июля в рамках проведения Международного фестиваля «Царские дни» предстоятель Русской православной церкви прибудет в Алапаевск. Патриарх посетит мужской монастырь в Верхней Синячихе, а также Напольную школу и Свято-Троицкий собор в центре Алапаевска. К визиту главы РПЦ, как и к мероприятиям в честь Царских дней, в городе начали готовиться заранее. Так, энергетики реконструировали ряд объектов электросетевого комплекса, расположенных на гостевом маршруте.

— На сегодняшний день 90 метров воздушной линии электропередачи 10кВ на площади перед Напольной школой переведены в подземные коммуникации. Кроме того, выполнен большой объем работ по модернизации уличного освещения. Совместно с администрацией города на улице Ленина заканчиваем перенос ЛЭП на новые железные опоры. Сейчас там работают три бригады и спецтехника. На улице Гоголя аналогичные работы уже завершены — там смонтировано 450 метров линии. Линия у нас в эксплуатации по договору аренды, — уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго».

Кроме того, энергетики запитали новые сети уличного освещения в сквере у Напольной школы — музейный комплекс открыли в начале июля — и отремонтировали две трансформаторные подстанции. На время визита патриарха Кирилла и проведения «Царских дней» будут подготовлены дополнительные резервные источники электроснабжения, а также усилена охрана энергообъектов.