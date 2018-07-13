Свердловские энергетики готовы встретить Патриарха Кирилла 

В Алапаевске готовятся встретить Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
15 июля в рамках проведения Международного фестиваля «Царские дни» предстоятель Русской православной церкви прибудет в Алапаевск. Патриарх посетит мужской монастырь в Верхней Синячихе, а также Напольную школу и Свято-Троицкий собор в центре Алапаевска. К визиту главы РПЦ, как и к мероприятиям в честь Царских дней, в городе начали готовиться заранее. Так, энергетики реконструировали ряд объектов электросетевого комплекса, расположенных на гостевом маршруте.
— На сегодняшний день 90 метров воздушной линии электропередачи 10кВ на площади перед Напольной школой переведены в подземные коммуникации. Кроме того, выполнен большой объем работ по модернизации уличного освещения. Совместно с администрацией города на улице Ленина заканчиваем перенос ЛЭП на новые железные опоры. Сейчас там работают три бригады и спецтехника. На улице Гоголя аналогичные работы уже завершены — там смонтировано 450 метров линии. Линия у нас в эксплуатации по договору аренды, — уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго».
Кроме того, энергетики запитали новые сети уличного освещения в сквере у Напольной школы — музейный комплекс открыли в начале июля — и отремонтировали две трансформаторные подстанции. На время визита патриарха Кирилла и проведения «Царских дней» будут подготовлены дополнительные резервные источники электроснабжения, а также усилена охрана энергообъектов.
Международный фестиваль «Царские дни» пройдёт в этом году с 16 по 18 июля. Первые два дня мероприятия, посвященные 100-летию со дня гибели последнего российского императора Николая II и его семьи, запланированы в столице Урала, а 18 июля участники прибудут в Алапаевск — там они посетят места, где провели свои последние дни Романовы. Фестиваль проводится уже в 17 раз, в нем примут участие около 100 тысяч человек.
Фото: Александр Аникин © ИА «Уральский меридиан»