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Макарские пострадали от мошенничества
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Макарские пострадали от мошенничества 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Творческая пара Антон и Виктория Макарские на своей официальной странице в Инстаграме опубликовали скриншот фейка.
По их словам, кто-то выдает себя за Макарских и ведет фальшивый аккаунт с непонятной целью. Антон и Виктория обратились к подписчикам с просьбой посоветовать, что делать дальше, как попросить администрацию Инстаграма заблокировать аккаунт и объяснить, что он ведется без согласия звездной пары.
Макарские отметили, что не знают намерений мошенников и боятся, что они будут писать от их лица что-то плохое, просить поклонников перевести деньги или что-то в этом роде. Сами звезды уже пожаловались на аккаунт, но никаких результатов это не дало. Макарские считают, что коллективная жалоба заставит администрацию Инстаграма не игнорировать сообщение, а сделать то, что просят реальные владельцы публичного аккаунта — удалить фейк.
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