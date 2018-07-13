Макарские пострадали от мошенничества

Творческая пара Антон Виктория Макарские на своей официальной странице в Инстаграме опубликовали скриншот фейка.

По их словам, кто-то выдает себя за Макарских и ведет фальшивый аккаунт с непонятной целью. Антон и Виктория обратились к подписчикам с просьбой посоветовать, что делать дальше, как попросить администрацию Инстаграма заблокировать аккаунт и объяснить, что он ведется без согласия звездной пары.

Макарские отметили, что не знают намерений мошенников и боятся, что они будут писать от их лица что-то плохое, просить поклонников перевести деньги или что-то в этом роде. Сами звезды уже пожаловались на аккаунт, но никаких результатов это не дало. Макарские считают, что коллективная жалоба заставит администрацию Инстаграма не игнорировать сообщение, а сделать то, что просят реальные владельцы публичного аккаунта — удалить фейк.