Осужденные женщины Челябинска оденут спасателей

В нынешних рыночных условиях получить такой контракт было очень непросто. Его заключению предшествовала большая работа, проделанная сотрудниками производственного сектора уголовно-исполнительной системы Челябинской области. Подготовлена необходимая техническо-конструкторская документация, изготовлены и утверждены образцы-эталоны изделий, проведено обучение бригады на пошив формы для пожарных и спасателей.