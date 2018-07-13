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Осужденные женщины Челябинска оденут спасателей
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Осужденные женщины Челябинска оденут спасателей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Подписание государственного контракта между челябинской женской колонией общего режима ИК-5 и Главным управлением министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области на пошив форменной одежды позволило создать в Челябинске 75 новых рабочих мест, — сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ ФСИН.
В нынешних рыночных условиях получить такой контракт было очень непросто. Его заключению предшествовала большая работа, проделанная сотрудниками производственного сектора уголовно-исполнительной системы Челябинской области. Подготовлена необходимая техническо-конструкторская документация, изготовлены и утверждены образцы-эталоны изделий, проведено обучение бригады на пошив формы для пожарных и спасателей.
Уже в третьем квартале 2018 года осужденные женщины Челябинска должны пошить для бойцов МЧС две тысячи комплектов зимних комбинезонов и летних костюмов. Женская исправительная колония ИК-5 специализируется на изготовлении качественных швейных изделий самого широкого спектра. В учреждениях ГУФСИН России по Челябинской области вопросу трудовой занятости осужденных и выполнению заказов бюджетополучателей и силовых структур уделяется особое внимание: ведется освоение выпуска новых видов продукции, открываются новые производственные участки. На площадях учреждений размещаются производственные участки субъектов малого и среднего бизнеса. Осужденные, не имеющие специальности, могут получить ее в профессиональных училищах при учреждениях. Лимит наполнения: ИК-5 превышает тысячу человек, но далеко не все из них сегодня обеспечены работой.
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