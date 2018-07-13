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Чем удивят «Стрижи» и «Беркуты»: кадры репетиции парада к 100-летию липецкой военной авиации
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Чем удивят «Стрижи» и «Беркуты»: кадры репетиции парада к 100-летию липецкой военной авиации 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На авиашоу «Соколы России» выступят на самолетах Су-35, «Русские витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29. Парад состоится 14 июля.
Летчики прославленных пилотажных групп репетируют выступление для предстоящего парада. Шоу, приуроченное к 100-летнему юбилею липецкой военной авиации, пройдет в субботу, 14 июля.
«Соколы России» выступят на самолетах Су-35, «Русские витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29 покажут все, на что способны современные истребители. Группа «Беркуты» удивит зрителей возможностями ночных охотников Ми-28.
Зрители увидят все фигуры высшего пилотажа, которые существуют в мире. Настоящей кульминацией праздника станет имитация воздушного боя на ограниченном пространстве и малой высоте.
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