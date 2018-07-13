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В Челябинске из-за тумана не смогли приземлиться два самолета
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В Челябинске из-за тумана не смогли приземлиться два самолета 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 13 июля, утренний туман в Челябинске скорректировал планы на посадку у самолетов. Так, самолеты «Уральских авиалиний» из Симферополя и S7 из Москвы перенаправили в аэропорт Кольцово (Екатеринбург).
«В настоящее время оба рейса вернулись в челябинский аэропорт», — рассказали в справочной аэропорта «Челябинск»
Пассажиры говорят, что задержка составила несколько часов. Теперь из-за этого сместилось прибытие самолета из Астаны, он прибудет на пару часов позже и на 6,5 часов задержится рейс из Москвы.
Фото Ольги Аникиной © ИА «Уральский меридиан».
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