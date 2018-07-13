Волгоградцы просят пустить троллейбусы в аэропорт 

Волгоградские борцы за общественный транспорт просят вернуть троллейбусы не только на Нулевую Продольную, но и на шоссе Авиаторов.
Борцы за троллейбусы продолжают предлагать свои идеи по спасению общественного транспорта
— За два года городу купили автобусов на 1, 6 миллиарда рублей, — рассказывают активисты, влюбленные в троллейбусы. — Новый транспорт заявил о себе не с лучшей стороны — автобусы ломаются чуть ли не каждый день. Мы уже не раз говорили о том, что городу нужны новые трамваи и троллейбусы, которые избавят Волгоград от выхлопных газов.
Энтузиасты, ратующие за восстановление городского транспорта, хотят вернуть троллейбусы на Набережную и пустить их в сторону аэропорта.
— Это спасет Волгоград от выхлопных газов, которые провоцируют онкологические заболевания, — убеждены горожане.
Волгоградцы, помогавшие сохранить общественный транспорт в Астрахани, уже не раз просили восстановить закрытые маршруты и закупить новые троллейбусы. Горожане уверены, что популярностью у пассажиров будут пользоваться и маршрут № 18 в Кироском районе, и новые рейсы до Речпорта.