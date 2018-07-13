Волгоградцы просят пустить троллейбусы в аэропорт

Волгоградские борцы за общественный транспорт просят вернуть троллейбусы не только на Нулевую Продольную, но и на шоссе Авиаторов.

Борцы за троллейбусы продолжают предлагать свои идеи по спасению общественного транспорта

— За два года городу купили автобусов на 1, 6 миллиарда рублей, — рассказывают активисты, влюбленные в троллейбусы. — Новый транспорт заявил о себе не с лучшей стороны — автобусы ломаются чуть ли не каждый день. Мы уже не раз говорили о том, что городу нужны новые трамваи и троллейбусы, которые избавят Волгоград от выхлопных газов.

Энтузиасты, ратующие за восстановление городского транспорта, хотят вернуть троллейбусы на Набережную и пустить их в сторону аэропорта.

— Это спасет Волгоград от выхлопных газов, которые провоцируют онкологические заболевания, — убеждены горожане.