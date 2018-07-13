Курьез на саммите НАТО: Трюда не заметил премьер-министра Бельгии 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите НАТО попал в курьезную ситуацию. Смотрите на видео, как он, приветствуя гостей на саммите в Брюсселе, отличился непредсказуемым жестом
Известный своим неординарным для дипломатической среды поведением премьер-министр Канады Джастин Трюдо, увидев жену премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля — Амели Дербаудренгьен, не скрывая своей радости от встречи, подошел и обнял ее, проигнорировав ее супруга. Премьер-министру Бельгии пришлось привлечь к себе внимание Трюдо дружеским похлопыванием по плечу.