Вратарю сборной Бельгии было невыносимо видеть радость французов в финале ЧМ

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что выключил трансляцию финала чемпионата мира 2018 года Франция Хорватия , так как не хотел видеть радость победителей, сообщает «Матч ТВ».

По итогам турнира голкипер получил награду лучшему вратарю мундиаля-2018.

"Я видел финальный матч, но выключил его на 94-й минуте, потому что не хотел видеть, как Франция радуется победе.

Но я снова включил телевизор, когда мои друзья сказали, что я получил награду лучшему вратарю чемпионата мира. Это большая честь. Рад, что часто помогал своей команде, но это не главная награда для меня. Я хотел дойти на ЧМ-2018 как можно дальше", — приводит слова Куртуа RTBF

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России . Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся в Москве на стадионе «Лужники». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «трехцветных».