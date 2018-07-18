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Вратарю сборной Бельгии было невыносимо видеть радость французов в финале ЧМ
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Вратарю сборной Бельгии было невыносимо видеть радость французов в финале ЧМ 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что выключил трансляцию финала чемпионата мира 2018 года Франция — Хорватия, так как не хотел видеть радость победителей, сообщает «Матч ТВ».
По итогам турнира голкипер получил награду лучшему вратарю мундиаля-2018.
"Я видел финальный матч, но выключил его на 94-й минуте, потому что не хотел видеть, как Франция радуется победе.
Но я снова включил телевизор, когда мои друзья сказали, что я получил награду лучшему вратарю чемпионата мира. Это большая честь. Рад, что часто помогал своей команде, но это не главная награда для меня. Я хотел дойти на ЧМ-2018 как можно дальше", — приводит слова Куртуа RTBF.
Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся в Москве на стадионе «Лужники». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «трехцветных».
Бельгия заняла на турнире третье место, одержав победу над Англией в матче за бронзу.
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