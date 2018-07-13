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СМИ: «Реал» летом заплатит за Куртуа € 35 млн
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СМИ: «Реал» летом заплатит за Куртуа € 35 млн 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Вратарь «Челси» Тибо Куртуа в летнее трансферное окно станет футболистом «Реала». Как сообщает El Chiringuito, мадридский клуб заплатит за 26-летнего футболиста € 35 млн и продаст своего голкипера Кейлора Наваса. Ранее в СМИ сообщалось, что лондонцы не собираются продавать бельгийского вратаря дешевле € 50 млн Куртуа недавно сообщил, что планирует определиться со своим будущим через несколько дней после завершения чемпионата мира — 2018 в России.
Контракт Куртуа с «Челси» рассчитан до конца следующего сезона. В прошлом сезоне бельгиец провёл в АПЛ 35 матчей и пропустил 34 мяча.
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