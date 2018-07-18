СМИ: бельгийский голкипер «Челси» Куртуа перейдет в «Реал» 

ТАСС, 18 июля. Вратарь лондонского футбольного клуба «Челси» и сборной Бельгии Тибо Куртуа станет игроком мадридского "Реала". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на сайт французской радиостанции RMC.
Сообщается, что «Реал» и «Челси» согласовали сумму трансфера, которая составит €35 млн Мадридский клуб предложил 26-летнему бельгийскому голкиперу четырехлетний контракт. Ранее он уже играл в испанском чемпионате, выступая на правах аренды за «Атлетико» (Мадрид) в период с 2011 по 2014 год.
Также, по информации издания, испанцы хотят приобрести еще одного футболиста английской команды — Эдена Азара. Партнер Куртуа по сборной Бельгии дал устное согласие на переход руководству «Реала». При этом переговоры с «Челси» по трансферу полузащитника еще не начинались.
В составе лондонского клуба Куртуа провел 126 игр, в которых пропустил 121 мяч. На чемпионате мира в России бельгиец получил «Золотую перчатку» — приз лучшему вратарю турнира. Азар сыграл за «Челси» 208 матчей, забил 69 мячей и сделал 46 голевых передач. Оба футболиста дважды становились чемпионами Англии (2015, 2017).