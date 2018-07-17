«Реал» хочет купить двух ключевых игроков «Челси»

Как утверждает бельгийское издание HLN, «сливочные» проявляют интерес к нападающему Эдену Азару и вратарю Тибо Куртуа. «Синие» не хотят расставаться со своими футболистами, однако Азар после чемпионата мира — 2018 выразил желание покинуть клуб. «Челси» оценивает его трансфер в €225 млн Куртуа «аристократы» готовы продать за €30 млн Оба футболиста текущим летом завоевали бронзовые медали ЧМ-2018 в составе сборной Бельгии

Ранее СМИ сообщили, что Куртуа перейдет в «Реал» за €35 млн