Голкипер «красных дьяволов» Куртуа может поменять Лондон на Мадрид

Вратарь футбольной сборной Бельгии и английского клуба премьер-лиги «Челси» Тибо Куртуа, который был назван лучшим голкипером чемпионата мира в России , может сменить клубную прописку: в услугах футболиста всерьез заинтересован мадридский "Реал"

"Королевский клуб" готов выложить за обладателя «Золотых перчаток» World Cup-2018 40 млн евро, сообщает испанское издание 20minutos.Es. При этом сам Куртуа еще весной намекал, что готов сменить клуб из-за недопонимания с главным тренером «аристократов» Антонио Конте. Впрочем, последний на днях покинул «Челси», так что вполне вероятно, что бельгиец останется в Лондоне.