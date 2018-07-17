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Голкипер «красных дьяволов» Куртуа может поменять Лондон на Мадрид
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Голкипер «красных дьяволов» Куртуа может поменять Лондон на Мадрид 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Вратарь футбольной сборной Бельгии и английского клуба премьер-лиги «Челси» Тибо Куртуа, который был назван лучшим голкипером чемпионата мира в России, может сменить клубную прописку: в услугах футболиста всерьез заинтересован мадридский "Реал".
"Королевский клуб" готов выложить за обладателя «Золотых перчаток» World Cup-2018 40 млн евро, сообщает испанское издание 20minutos.Es. При этом сам Куртуа еще весной намекал, что готов сменить клуб из-за недопонимания с главным тренером «аристократов» Антонио Конте. Впрочем, последний на днях покинул «Челси», так что вполне вероятно, что бельгиец останется в Лондоне.
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