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Китай и АСЕАН отмечают 15-летие стратегического партнерства
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Китай и АСЕАН отмечают 15-летие стратегического партнерства 

ИА Regnum 59 минут назад
В Джакарте отмечается 15-летие установления стратегического партнерства между Китаем и странами АСЕАН, сообщает 13 июля Синьхуа. В связи с этим был проведен торжественный прием и юбилейная фотовыставка.
Выступая на приеме, Чрезвычайный и Полночный Посол КНР в Индонезии Хуан Силянь призвал участников АСЕАН ускорить переговоры по соглашению о региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве. Дипломат особо подчеркнул необходимость противодействия протекционизму и защиты системы свободной международной торговли.
В ответном слове Генеральный секретарь АСЕАН Лим Джок Хой дал высокую оценку взаимоотношениям с КНР, подчеркнув готовность объединения к укреплению экономического сотрудничества и стимулированию роста региональной торговли.
Напомним, что АСЕАН, созданная в 1967 году, объединяет десять стран Юго-Восточной Азии, а ее штаб-квартира находится в Джакарте.
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