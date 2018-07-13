Китай и АСЕАН отмечают 15-летие стратегического партнерства

Джакарте отмечается 15-летие установления стратегического партнерства между Китаем и странами АСЕАН, сообщает 13 июля Синьхуа . В связи с этим был проведен торжественный прием и юбилейная фотовыставка.

Выступая на приеме, Чрезвычайный и Полночный Посол КНР в Индонезии Хуан Силянь призвал участников АСЕАН ускорить переговоры по соглашению о региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве. Дипломат особо подчеркнул необходимость противодействия протекционизму и защиты системы свободной международной торговли.

В ответном слове Генеральный секретарь АСЕАН Лим Джок Хой дал высокую оценку взаимоотношениям с КНР, подчеркнув готовность объединения к укреплению экономического сотрудничества и стимулированию роста региональной торговли.

Напомним, что АСЕАН, созданная в 1967 году, объединяет десять стран Юго-Восточной Азии, а ее штаб-квартира находится в Джакарте.

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