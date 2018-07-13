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В Вольске на почтальона напал грабитель с перцовым балончиком
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В Вольске на почтальона напал грабитель с перцовым балончиком 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Житель Вольска распылил содержимое перцового баллончика в лицо почтальону, когда та зашла в подъезд. Женщина разносила пенсии, при ней находилось 90 тысяч рублей. Грабитель попытался вырвать сумку, однако сотрудница почты отбилась от него и сохранила деньги пенсионеров.
Как сообщает сегодня портал «Вольск.ру», инцидент произошёл в многоквартирном жилом доме №19 на улице Хальзова. Полицейские начали поиски злоумышленника. Пока о нём известно только то, что во время нападения на нём был накинут капюшон и одеты тёмные очки.
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