Чистые водоемы или доступные продукты? Пищевка ставит власть перед выбором

С 1 января 2019 года должны вступить в силу поправки к закону, устанавливающие для всех предприятий нормативы состава сточных вод. Бизнес это беспокоит так сильно, что ряд отраслевых организаций пищевой отрасли обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву , курирующему АПК. В тексте документа говорится, что изменения обяжут компании построить локальные очистные сооружения полного цикла. Ранее требования, предписывающие всем промышленным предприятиям работать по нормативам состава сточных вод, устанавливались только для водоканалов. При этом все предприятия разные, у всех разный объем стоков и степень их загрязненности, но требования будут ко всем обязательны.

Производители уверены, что такие — излишние с их точки зрения — меры поставят крест на ряде предприятий. Ведь затраты на строительство очистных сооружений полного цикла для одной площадки без учета земли обойдутся в 6–10 млн долларов. По словам подписавших обращение, подобные комплексы сегодня есть только у нескольких компаний: это российские подразделения, входящие в транснациональные корпорации.

Предприятиям придется тратить и около 300–500 тыс. долларов на обслуживание очистных систем. При этом строительство локальных очистных сооружений занимает от трех до семи лет, в течение которых предприятиям придется продолжать и платить водоканалам, и инвестировать в стройку. С учетом штрафов за вред экологии с 2019 года это может привести предприятия к нерентабельности без возможности дальнейшего развития, предупреждают авторы письма.

Суть просьбы сводится к тому, чтобы дать производителям возможность устанавливать нормативы состава сточных вод в индивидуальном порядке с учетом специфики и состава стоков.

За очистку вод заплатит потребитель

«Вынуждены признать, что этот формат регулирования будет иметь серьезные негативные последствия для бизнеса. Для нас это будет означать необходимость инвестировать в строительство собственных локальных очистных сооружений», — пояснила корреспонденту «ФедералПресс» Мария Жебит, директор по связям с общественностью и госорганами Национального союза производителей молока (эта организация была в числе тех, кто подписал обращение).

А для малых и средних предприятий такой подход, подчеркнула Мария Жебит, вообще будет равносилен закрытию. По ее оценке, изыскать такие средства в настоящее время, когда пищевка практически балансирует на грани рентабельности, нереально.

С позицией согласны и те отраслевые союзы, что не подписывали обращение в правительство страны.

«Основной риск — потеря рентабельности производств, прежде всего он касается небольших предприятий, так как необходимыми объемами средств они не располагают, — говорит зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов

С его точки зрения, главный недостаток документа — в обязательстве строительства очистных сооружений полного цикла, независимо от уровня и специализации компании. Высокие затраты на их строительство могут спровоцировать вынужденный рост себестоимости самих продуктов питания.

С тем, что цены могут вырасти, соглашается и Жебит, отмечая, что сейчас экологическую идею пытаются возвести в абсолют без учета специфики производства и оценки последствий для населения.

«Вложения бизнеса будут частично перенесены и на плечи потребителя, что вкупе с увеличением НДС будет иметь негативный эффект», — говорит представитель «молочников».

В западных странах тоже уделяют пристальное внимание экологии, есть два вида штрафов и серьезное наказание, но при этом нет таких завышенных требований к сточной воде. Тем более, что, по ее замечанию, стоки пищевых предприятий ничем не отличаются от хозяйственно-бытовых. «У нас же, независимо от типа водоема, хотят качество уровня рыбхоза на выходе», — с изумлением отмечает Жебит.

Но пищевики вовсе не против того, чтобы экологическая ситуация вокруг них улучшалась, и готовы предлагать альтернативы. В ее качестве Леонов, например, предлагает дифференцированный подход исходя из реального научно обоснованного потенциального вреда сточных вод для окружающей среды и мощности производства по объему жидкости, требующей очистки.

Промышленный сток без очистки наносит огромный ущерб

Представители водоканалов говорят, что на самом деле сейчас идет системный сдвиг в возмещении ущерба за загрязнение природы: от принципа «водоканал платит» к принципу «загрязнитель платит».

Ранее промышленные предприятия в большинстве своем просто сбрасывали водоканалу свои загрязнения, не неся почти никакой законодательной ответственности за свой сток. Все шишки в итоге получали водоканалы, которые не могли очистить воду от промышленных загрязнений, поскольку сооружения на это не были спроектированы. В итоге, когда разрабатывали 416-ФЗ, который так критикуют пищевики, в него заложили принцип «загрязнитель платит». Это означало, что отныне не водоканалы будут штрафовать за всех абонентов, а каждый, кто производит загрязнение и не вписывается в действующие нормативы, должен заплатить.

«Отсюда и начались споры водоканалов и промышленников: как разделить ответственность за загрязнение окружающей среды. В итоге разделили. С одной стороны, водоканалы ответственны только за то, что могут очистить его очистные сооружения. А с другой, промышленность должна очищать свои специфические загрязнения посредством строительства локальных очистных сооружений и только потом сбрасывать в водоканал. Этот шаг необходим всем, так как промышленный сток без локальной очистки наносит огромный ущерб очистным сооружения водоканала вплоть до их полной остановки и выхода из строя», — пояснил «ФедералПресс» пресс-секретарь Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Роман Ступаченко.

Он добавил, что изменения, которые так обеспокоили представителей пищевой отрасли, еще не прошли регистрацию в Минюсте . Дата вступления их в силу, 1 января следующего года, пока только предположительная.

Со своей стороны Мария Жебит отметила, что пока со стороны вице-премьера Алексея Гордеева еще не поступало никакой реакции на письмо ее коллег. Но она надеется, что он, а также Минстрой , прислушаются к мнению отраслевых союзов и пойдут на уступки.

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