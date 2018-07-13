«Аварийку» недооценили? На вопросы читателей ответил зампрокурора РТ

Заместитель прокурора республики Олег Даминов пообщался на прямой линии с читателями АиФ-Казань . Редакция публикует первую часть ответов.

Об аварийном жилье

— Олег Александрович, в Зеленодольске программа по переселению граждан из аварийного жилья проводилась с нарушениями. Мы обратились к депутату Госдумы А. Сидякину. Он написал письмо прокурору РТ , когда будут известны результаты проверки? Рамиль Дусаев, Зеленодольск

— Сейчас проводится проверка по этому обращению, и в установленные законом сроки депутату будет дан ответ. Этим вопросом сейчас занимается специальный отдел. ​

— А почему прокуроры обычно молчат на таких заседаниях и ничего не говорили в защиту граждан, ведь идёт речь о нарушении их жилищных прав?

— В данных судебных процессах прокуратура представляет суду своё письменное заключение.

— Я жительница дома, признанного аварийным. Почему КМ РТ не исполняет своё постановление №681 от 26.09.2013, где указана выкупная цена 20700 руб. за кв. м, и не выплачивает аварийщикам возмещение за изымаемую квартиру исходя из этой цены, а прокуратура РТ никак не реагирует на это? Г. Гаврилова, Чистополь

— Недавно узнала о существовании Республиканской адресной программы, утверждённой постановлением КМ РТ № 681 от 26.09.2013, в которой указана сумма выкупа аварийной жилплощади 20 700 рублей за кв. м. С нами же заключили договор и выплатили сумму 11 022 рубля за кв. м. Как получить оставшуюся разницу? Считаю, что нас ввели в заблуждение, не предоставили полную информацию при заключении договора. Елена Лукина

— Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Татарстан производилось в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ от 21.07.2007 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

На основании муниципальных адресных программ Министерством строительства , архитектуры и ЖКХ РТ сформирована Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, которая утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.09.2013 № 681.

Выкупная цена аварийного жилья, сроки переселения и иные условия определяются жилищным законодательством и соглашениями с собственниками аварийного жилищного фонда. В соответствии со ст. 32 ЖК РФ по соглашению с собственником ему может быть предоставлено взамен изымаемого другое жилое помещение с зачётом стоимости.

Жилое помещение может быть изъято у собственника путем выкупа в связи с изъятием соответствующего земельного участка для государственных или муниципальных нужд. Выкуп части жилого помещения допускается не иначе, как с согласия собственника. В зависимости от того, для чьих нужд изымается земельный участок, выкуп жилого помещения осуществляется Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.

Таким образом, при недостижении соглашения с собственниками жилых помещений, в том числе по вопросу выкупной цены, гражданско-правовой спор подлежит разрешению в судебном порядке.

При возникновении спора о размере выкупной цены, экспертизы, назначаемые в ходе судебных разбирательств показали, что рыночная стоимость аварийного жилья составляет гораздо меньше, чем стоимость, предлагаемая органами местного самоуправления (по их оценке это 10-11 тысяч рублей за кв.м). В рассмотрении судами всех дел об изъятии аварийных жилых помещений путем выкупа принимали участие работники прокуратуры.

Протокол совещания КМ РТ от 25.12.2013 N ИХ-12-378, носивший рекомендательный характер, где была указана выкупная цена «аварийного» жилья из расчета 11 022 рубля за кв. м, утратил силу (распоряжение КМ РТ от 22.02.2017 № 328-р).

— Мою квартиру суд изъял как аварийную, ссылаясь на выкупную цену (11 022 руб.), установленную Республиканской программой по переселению граждан на 2013-2017 гг. Однако эта программа нигде не публиковалась, в материалах судебного дела её тоже не было. Как вы считаете, является это нарушением закона? Н. Тюрин, г. Болгар

— Вступившее в законную силу решение суда обязательно для исполнения. Наличие республиканской программы указано в решении суда и мы не вправе комментировать его. Вы имеете право обратиться в суд за разъяснением судебного решения или его отдельных положений, а также о порядке его исполнения (ст. 202 ГПК РФ).

От редакции. Имея это разъяснение, можно подать на пересмотр вступившего в силу судебного решения в порядке надзора (ст. 391.1 ГПК РФ).

— Я получила квартиру в доме на ул. Шустова в Зеленодольске в августе 2017 года. Дом до сих пор не подключён к газу. Застройщик признан банкротом. Наш дом не рассчитан на работу электроплит. В дом въезжают новые жильцы и создают нагрузку на электросеть, у меня уже третья плитка сгорает. Пожар может произойти в любой день! Сколько терпеть эти неудобства? О. Луканина, Зеленодольск

— Из-за задолженности перед ООО «Теплогаз» последние не передали техническую доку-ментацию в ООО «Восход» для подключения вашего дома к газу. По результатам проверки прокуратурой Зеленодольска конкурсному управляющему ООО «Восход», директору ООО «Теплогаз» и НО «ГЖФ при Президенте РТ» 4 июля были внесены представления об устранении нарушений прав жильцов на газоснабжение их дома.

— В 1990-е годы мы перечислили деньги на строительство жилья. Я тогда работал колонии №2. Застройщик наш дом не построил, а деньги почему-то вернул не нам, а в колонию — это было в 1996 году. С тех пор вот уже 20 лет мы судимся, но не можем ни деньги свои вернуть, ни добиться, чтобы нас признали обманутыми дольщиками. Анатолий Глухов, Казань

— В июле 1991 года между ТПШО «Швейник» и УЭ-148/2 заключен договор об учреждении малого предприятия для строительства жилого дома по ул. Дубравной в Казани. В 1993 году «Швейник» был преобразован в «Киемнэр». В 1996 году АО «Киемнэр» признано банкротом.

В материалах проверки прокуратуры Приволжского района имеется письмо ОАО «Киемнэр», адресованное начальнику ФГУ УЭ-148/2, в котором указано, что ОАО «Киемнэр» платёжным поручением №8 от 08.02.1996 перечислило на расчётный счёт колонии денежные средства в сумме 218000 руб. 37 коп. — сумму паевых взносов сотрудников, но документов, подтверждающих фактическое перечисление денежных средств, нет. Срок хранения бухгалтерской документации составляет 5 лет, поэтому информацию за 1996 год предоставить невозможно. Что касается включения вас в список обманутых дольщиков, то порядок регламентируется приказом Министерством строительства и ЖКХ РФ от 12.08.2016 №560/пр. Одним из условий включения гражданина — участника долевого строительства в реестр является привлечение его денежных средств на основании договора долевого участия. С вами же и другими гражданами был заключён иной договор. Поэтому оснований для включения вас в реестр обманутых дольщиков нет. Вам нужно обратиться в суд для признания вас обманутым дольщиком.

Как выбить деньги?

— Я инвалид 2 группы, у меня лёгочная гипертензия. 28 ноября 2017 года ВС РТ вынес решение, что минздрав должен обеспечить меня жизненно важным препаратом, но лекарство мне не выдают до сих пор. Пришлось продать дачу, чтобы купить это лекарство, которым меня должны обеспечивать бесплатно по закону и по решению суда. Примите меры в отношении минздрава РТ. С. Лазарев, Альметьевск

— В прокуратуру РТ поступают обращения граждан на нарушение прав, связанных с обеспечением лекарственными препаратами. По информации минздрава РТ, в республике 571 человек с редким (орфанным) заболеванием нуждается в дорогостоящем лечении, из них 274 — несовершеннолетние. Чтобы обеспечить их всех лекарствами, нужно ещё более 940 млн руб. (на ваше лечение — 2,5 млн руб. в год). 9 июня прокуратура РТ внесла в адрес Премьер-министра РТ представление об устранении нарушений законодательства о лекарственном обеспечении граждан, которое находится на рассмотрении.

— Я работал в фирме «АТВ плюс» (Советский район Казани) с 2007 года, в 2016 году уволился, но расчёт не получил. Мне остались должны 40 300 руб. Есть решение суда, но приставы за два года ничего не сделали, а сейчас говорят, фирмы уже нет. Есть ли шанс вернуть зарплату и можно ли наказать судебных приставов за бездействие? С. Касымов, с. Чепчуги Высокогорского района

— Исполнительное производство по взысканию долга по зарплате находилось в Отделе судебных приставов по г. Казани. Но задолженность до сих пор не была взыскана, 3 июля 2018 года производство передано для исполнения в Советский районный отдел судебных приставов. Также вы сейчас можете обратиться в прокуратуру Советского района Казани с заявлением по поводу бездействия судебных приставов.

Как пожаловаться на следователя?

— В какие органы можно обратиться по поводу незаконных и необоснованных действий сотрудников СК РФ по РТ. Идёт фасильсификация документов и искажение фактов. А. Апышков, Казань

— В соответствии со ст. 1 ФЗ «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 № 2202-1», прокуратура — это единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции и законов РФ. Прокурор, согласно ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ, надзирает за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия, имеет право отменить незаконный отказ в возбуждении уголовного дела. Поэтому для обжалования действий долж­ностных лиц СУ СК России РТ вам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в прокуратуру.