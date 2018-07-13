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Candy Group открыла новый завод, где будут делать технику будущего
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Candy Group открыла новый завод, где будут делать технику будущего 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Настало время смотреть в будущее, в связи с чем группа компаний Candy Group запустила в Турции новое высокотехнологичное производство. Завод, который будет выпускать только инновационные разработки, обошёлся бренду в 15 000 000 евро. Ожидаемое число новых единиц товаров близко к миллиону.
Площадь завода составляет 13 600 квадратных метров. Здесь будут производить «умную технику» для дома. Например, новейшую посудомоечную машину, оснащённую искусственным интеллектом. Она понимает, сколько посуды загружено внутрь и в зависимости от этой информации подбирает нужный режим мойки или специальные программы. Ею можно управлять и удалённо.
Новая площадка (вторая в Турции) поможет Candy Group выйти на принципиально новый уровень развития, повысить конкурентоспособность и качество жизни в целом. Если последнее случится, значит, всё было сделано правильно. В этом уверен исполнительный директор Candy Group Беппе Фумагалли.
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