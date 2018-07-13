АО Восточный Порт пополнило парк пылеуборочной техники

Новая техника стоимостью 116,7 млн рублей будет очищать причалы, территории угольных штабелей, здание вагоноопрокидывателей и технологические проезды угольного комплекса.

Новейшие машины отличаются способностью создавать высокую степень разряжения, что позволяет собирать не только пыль, но и влажный грунт, небольшие камни. Условия эксплуатации предполагают круглогодичное использование техники, в том числе, в условиях отрицательных температур.

Объём контейнера каждого погрузчика для собранного материала составляет 12 кубических метров, ширина полосы уборки — около 2,5 метров, 40-метровые шланги способны проводить уборку в труднодоступных местах.

Мобильные вакуумные погрузчики Centurion LN 1012, произведенные в Швеции , смонтированы на грузовом шасси Volvo. Поставщиком является российская компания «ЭРОСТ Груп».

Техника закуплена дополнительно к имеющемуся пылеподавляющему оборудованию: четырем пылеуборочным машинам вакуумного типа, пяти снегогенераторам, системам орошения угольных складов, очистки и аспирации воздуха и «сухого тумана».

Комплекс природоохранных мер предусматривает модернизацию и установку дополнительного высокотехнологического оборудования по пылеулавливанию и пылеподавлению, в том числе, строительство ветропылезащитных ограждений. Собственная аккредитованная лаборатория продолжает регулярный экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха, промышленных вод, акватории бухты Врангеля

АО «Восточный Порт» является первым угольным портом Дальнего Востока, получившим сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

За период с 2012 по 2017 годы ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт» инвестировали 1,2 млрд рублей в модернизацию оборудования, очистных сооружений и систем ветрозащиты, восполнение биоресурсов моря, проведение экологических акций.