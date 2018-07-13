Как казаки ходили в Индию

Начало XIX века стало революционным для Европы, сотрясаемой сапогами французских войск во главе с императором Наполеоном. Для него и Британия, и Россия выступили основными конкурентами за власть над континентом. Но он же искал союза с ними, чтобы разгромить противника.

Не принятый в своё время в ряды русской армии, прошедший путь от солдата до императора, Наполеон Бонапарт поставил перед собой задачу разгромить сначала англичан, а затем взяться за русских.

В 1801 году власти Российской империи, понимая ненадежность таких союзников как британцы и австрийцы, подписали Парижский мирный договор. Согласно документу русские и французы обязались не помогать внешним и внутренним врагам другой стороны и отказывать в покровительстве тем своим подданным, которые стали бы вести враждебную деятельность в дружественной стране.

Вместе с договором было принято решение о разграничении влияния и покровительства на европейские страны. В частности определялся статус немецких, итальянских государств, греческих островов, франко-турецких отношений. Но последствия мирного договора имели и азиатскую составляющую.

Индия представляла собой жемчужину Британской империи, была самой дорогой и прибыльной колонией. Особенно её статус актуализировался после получения независимости Североамериканских колоний.

Это заставило Лондон переключиться на азиатский вектор. Потеря Индии могла нанести серьёзный удар не только экономической системе империи, но и поставить вопрос о будущем имперском статусе Великобритании. В то же время Наполеон ещё в 1797 году заявлял о необходимости завоевания Индии.

Однако в то время его планам не было суждено сбыться. И теперь, обретя надёжного союзника обеспечивающего сухопутный переход к назначенной цели, француз приступил к реализации своего плана.

“Россия из своих азиатских владений… могла бы подать руку помощи французской армии в Египте и, действуя совместно с Францией , перенести войну в Бенгалию”, — писал французский агент в то время.

Индийский поход донских казаков

Совместный план русско-французских действий предполагал направить по 35 тысяч солдат, не считая казаков и артиллерии. При этом индийский поход была похож на поход французской армии в Египет: вместе с солдатами направлялись инженеры, ученые, художники.

Французский корпус должен был проходить через Юг России: через Дунай до Таганрога , Царицына и Астрахани , где объединялся с русскими войсками. Затем уже совместно переправиться через Каспийское море и через Персию выйти на столь заветную Индию.

В январе 1801 года Павел I отдает приказ о походе казаков. Несмотря на формальное руководство операцией донского атамана Василия Орлова , командующим войсками был поставлен выпущенный из-за стенок вихрь-атаман Матвей Платов . Разработка военной операции была строго засекречена, чтобы английские шпионы не смогли узнать о русско-французском заговоре.

В имперской столице знали лишь об отправке казаков в очередной поход, а в казачьей среде о действительных целях военной операции знали лишь пять высших офицеров. В поход направились 22507 человек при 24 орудиях. Состояние казачьих войск было весьма «потрёпанным»: шли 800 больных, шли погорельцы и бедняки, шли только что вернувшиеся из Итальянского и Кавказского походов.

Русский император поставил перед казаками задачу по дороге взять Хиву Бухару , «чтобы китайцам не достались». А после завоевания Индии Павел I обещал казакам все её богатства: «В Индии, англичане имеют свои заведения торговли, приобретенные или деньгами, или оружием. Вам надо все это разорить, угнетённых владельцев освободить и землю привести России в ту же зависимость, в какой она у англичан».

Однако время похода было рассчитано неверно, и донские казаки выступая из станицы Качалинской оказались в сугробах, без провианта и обогрева. С наступлением весны стали непроходимыми дороги, а многие казаки заболели цингой. Неурожай в приволжский губерниях также отрицатльно сказался на продвижении армии.

23 марта 1801 года казачьи войска достиг гонец из Санкт-Петербурга , изменивший всю участь похода: Павел I умер, и казакам было велено возвращаться назад. По дороге назад от инсульта умер атаман Василий Орлов.

Английский след

Убийство Павла I многими историками увязывается с работой британской разведки. Смерть русского императора была выгодна Лондону, в том числе из-за разрыва русско-французской дружбы и завершения неудавшегося индийского похода.

Как писал об этом сам Наполеон, англичане не смогли попасть в него в Париже, но попали в Санкт-Петербурге. Хотя французский император не оставил свою мечту, и поход на Россию 1812 года вполне мог им рассматриваться как дальнейшие поход в Индию.

Могли ли казаки в действительности дойти до Дели

Павел I считал так. Вдохновлённый переходом Александра Суворова через Альпы, он верил что казаки также перейдут через Памир.

“Анператор спрашивает: «Атаман, знаешь ли дорогу до Гангы?» Я впервой, вестимо, слышу. Но в тюрьме-то сидеть задарма кому охота? Я и говорю: «Да у нас на Дону любую девку спроси о Гангах, она враз дорогу покажет…». Тут мне Мальтийский крест на рубаху — бац! Вши мои ажно обалдели. Велено иттить до Индии и хватать англичан за щулята. Должно быть нам Массену поддерживать…”, — вспоминал о тех событиях великий атаман Матвей Платов.

Однако история распорядилась иначе и «омыть сапоги в Индийском океане» казакам не было суждено, а русско-французский союз обернулся Отечественной войной 1812 года. Скорее всего, это и было главной причиной, по которой поход в итоге был засекречен.