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Стандарты работы охранника могут появиться в Москве
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Стандарты работы охранника могут появиться в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Координационный совет негосударственной сферы безопасности (КС НСБ) по Москве разрабатывает профессиональные стандарты охранников. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель совета Инна Святенко.
«Координационный совет негосударственной сферы безопасности работает над этим вопросом. Они стандарты продолжают разрабатывать», — сказала И. Святенко, отвечая на вопрос о разработке стандартов охранной деятельности.
Ранее в Мосгордуме предлагали ввести квалификацию для охранников в зависимости от назначения объектов, безопасность которых эти работники обеспечивают, после ряда инцидентов, связанных с превышением охранников своих полномочий.
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