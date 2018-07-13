Стандарты работы охранника могут появиться в Москве

Координационный совет негосударственной сферы безопасности (КС НСБ) по Москве разрабатывает профессиональные стандарты охранников. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель совета Инна Святенко.

«Координационный совет негосударственной сферы безопасности работает над этим вопросом. Они стандарты продолжают разрабатывать», — сказала И. Святенко, отвечая на вопрос о разработке стандартов охранной деятельности.