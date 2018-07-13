Где в России можно отдохнуть семьей за 10 тысяч рублей

Летом отпускники традиционно стремятся на море, поэтому снять квартиру в горах — в курортной Теберде в Карачаево-Черкессии оказалось неожиданно дешево: 10 тысяч рублей на троих за десять дней. За проживание восьмилетнего ребенка денег вообще не взяли. Обычно за ребенка в Теберде и Домбае также не приходится платить экологический сбор при входе в усадьбу Тебердинского биосферного заповедника и на тропы к водопадам и озерам. Любящие детей карачаевцы часто делают младшим школьникам скидку и в поездках на экскурсии.

Светящиеся коровы и транспортные проблемы

Если вы снимаете квартиру в Теберде , с питанием проблем тоже не возникает: просто покупаешь продукты в местном магазине по обычным ценам и готовишь, что нравится. Цены в кафе в Домбае и в Теберде в среднем: от 190 до 400 рублей за блюдо. Особенно советую большие, как пицца, и вкусные горячие хычины с сыром и зеленью в домбайском кафе с терассой, нависающей над рекой Аманауз: стоят всего 200 рублей, а наесться до отвала одним таким хычином может целая семья из трех человек. С ценами в горных кафе на склоне горы Мусса-Ачитара все обстоит сложнее: там на каждом подъеме цена взлетает. На верхней точке канатки форель стоит, как золотая рыбка.

А вот с общественным транспортом в Теберде и Домбае настоящая беда. Говорят, там есть какой-то местный автобус, который ходит якобы каждые полчаса. Но он сломался. И за 10 дней отпуска мы его не увидели ни разу. Местные маршрутки ходят нерегулярно, и обычно только до 17 часов. Маршрутки, следующие из Карачаевска и других ближайших населенных пунктов в Домбай мимо Теберды, ходят только в 8.30 утра, а обратно из Домбая можно вернуться в Теберду на маршрутке лишь в 16 — 17 часов, когда местные женщины со своими нераспроданными шерстяными носками и шалями поедут домой с рынка.

Пришлось пользоваться тебердинской сетью такси и платить за 15-минутный проезд от Теберды до Домбая по 300 рублей. Внутри самой курортной Теберды, вытянувшейся между гор длинной цепью, тоже курсирует из-за недостатка другого транспорта та же сеть такси: 80 рублей — единая цена по городу. Так мы ездили купаться на местное теплое озеро Кара-Кёль: там городской пляж, окруженный сосновым лесом, и прокат водных катамаранов.

И чуть дороже выходит проезд на такси, если вы хотите доехать до подъема на водопад Шумка в окрестностях Теберды или к тропе на Бадукские озера.

Словом, в Теберду лучше всего ездить на своей машине, иначе на транспорт придется тратиться больше, чем на еду. На своих колесах и до красивейшего горного озера Туманлы-Кёль добраться не проблема: недавно там проложили новый асфальт. Туманное озеро называют также Форелевым: рыбу туда запустили несколько лет назад. Зимой и весной на Туманлы-Кёль не добраться: лавиноопасный участок. И даже в мае, как рассказал наш проводник Роман, лавина рухнула в озеро так, что целые стаи форели выплеснулись с водой, а потом, хватая ртом воздух, остались лежать на берегу.

Вместо лежачих полицейских на дороге между Тебердой и Домбаем ограничителем скорости работают коровы. Коров и лошадей в этом горном краю столько, что, дабы уберечь от наезда автомобилем свой скот, возвращающийся домой по вечерам с пастбища, владельцы придумали специальную светящуюся коровью маркировку. И светоотражающие уздечки для лошадей.

— Еду как-то поздно вечером домой, — рассказывает медсестра Тебердинского санатория Жанна, — а из-за поворота фары выхватывают светящуюся корову! Весь бок и рога ей вымазали светящейся краской. Вот ужас-то был!

Нервные английские лорды падали замертво всего лишь при виде вымазанной фосфорными красками собачки Баскервилей. Слабаки! Это они еще тебердинских коров в ночи не видали!

Бадукские озера: один подъем вместо года фитнеса

Цены на номера в гостиницах Домбая этим летом от 500 до 1500 рублей в сутки с человека. Зимой, говорят, дороже. Ведь настоящий высокий сезон в горах не летом, а на зимних каникулах. Но летом в горах Домбая и Теберды — особая прелесть: контраст цветущих альпийских лугов с вечными ледниками на вершинах.

Хотя ледники оказались не такими уж вечными.

— Видите, что делает глобальное потепление? — указывает на широкую полосу обнажившихся скал у летников наш таксист Руслан. — Еще десять лет назад в июле все эти скалы были скрыты под ледниками. Сейчас ледники отступают. С каждым годом все больше и больше. Съеживаются, как шагреневая кожа.

Кто знает, что будет еще через 10 лет? Так что спешите увидеть всю эту красоту: бурные реки, ледниковые озера и водопады, пока они еще есть!

Для желающих заночевать в знаменитой «летающей тарелке» на склоне Мусса-Ачитара цены на проживание остались прежними — 10 тысяч рублей за сутки. Отель «летающая тарелка», подаренный Домбаю финнами еще во времена Советского Союза, может вместить в себя одновременно шесть жильцов: цена за проживание от этого не изменится.

Цены на канатки в Домбае: 1000 рублей на первый и второй уровень со взрослого и 600 рублей с ребенка. Если сразу заплатить за подъем на три уровня, со скидкой получается по 1150 рублей со взрослого человека.

Кстати, на однокресельной катанке можно подняться и до поляны ЛИИ, откуда рукой подать до красивейшей Русской поляны. Она вся поросла борщевиком в человеческий рост и красивыми полевыми цветами. Там можно сделать красивые фото на фоне гор и водопада Девичьи косы.

Также пешком в Домбае можно подняться и до Чертовой мельницы: экологический сбор на тропе к этой природной достопримечательности всего 100 рублей. Чертова мельница представляет собой глубокий колодец в скалах, куда с ревом врывается бурлящий поток реки Аманауз. Над колодцем постоянно висит радуга. Добраться туда непросто. А вот сорваться запросто: на скалистой площадке нет никаких ограждений. Если бы профессор Мориарти назначил встречу Шерлоку Холмсу на Чертовой мельнице, знаменитый сыщик точно не выплыл бы из этого водопада!

Прекрасный лес, поросший вековыми кавказскими пихтами, и покрытые мхом серые валуны сопровождают путников на всех экологических тропах Тебердинского биосферного заповедника.

Когда-то тут жили зубры. Об этом говорят и местные названия: Домбай-Ульген — это Убитый Зубр. Сейчас живых зубров можно встретить только в вольерах, в зоопарке на территории усадьбы Тебердинского заповедника.

Один из самых сложных маршрутов для неподготовленного офисного работника — Бадукские озера. Пройти туда можно только, когда нет снега и дождя. Один подъем заменяет год фитнеса, поскольку идти все время придется в гору. Но стоит преодолеть последнюю преграду из покрытых зеленым лишайником огромных валунов и увидеть первое озеро, как сразу забываешь про ноющие ноги и поясницу: такая это красота! Три Бадукских озера расположены рядом друг с другом. И последнее — самое большое и самое красивое!

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