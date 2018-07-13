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Казань и китайскую провинцию Хэйлунцзян могут связать прямые авиарейсы
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Казань и китайскую провинцию Хэйлунцзян могут связать прямые авиарейсы 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Рустам Минниханов заявил о возможности открытия прямых авиарейсов из Казани в китайскую провинцию Хэйлунцзян, сообщает пресс-служба президента РТ.
В Казанском кремле прошла встреча Рустама Минниханова с губернатором провинции Хэйлунцзян Ваном Вэньтао. В ходе нее стороны подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Татарстаном и провинцией Хэйлунцзян. Этот документ стал пятым соглашением республики с китайскими провинциями.
В ходе общения Рустам Минниханов отметил, что одним из ключевых моментов реализации соглашения о сотрудничестве является логистика.
«Очень важно, чтобы была реализована возможность прямых авиационных рейсов. Все эти вопросы мы сегодня обсудили, и я уверен, что потенциал провинции Хэйлунцзян и Республики Татарстан будут взаимно дополнять друг друга. Результаты можно будет увидеть уже в ближайшее время», — добавил президент РТ.
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