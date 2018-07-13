Казань и китайскую провинцию Хэйлунцзян могут связать прямые авиарейсы

В Казанском кремле прошла встреча Рустама Минниханова с губернатором провинции Хэйлунцзян Ваном Вэньтао. В ходе нее стороны подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Татарстаном и провинцией Хэйлунцзян. Этот документ стал пятым соглашением республики с китайскими провинциями.

В ходе общения Рустам Минниханов отметил, что одним из ключевых моментов реализации соглашения о сотрудничестве является логистика.

«Очень важно, чтобы была реализована возможность прямых авиационных рейсов. Все эти вопросы мы сегодня обсудили, и я уверен, что потенциал провинции Хэйлунцзян и Республики Татарстан будут взаимно дополнять друг друга. Результаты можно будет увидеть уже в ближайшее время», — добавил президент РТ.