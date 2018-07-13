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Названы сроки сдачи многоэтажки на Беляева в Тюмени
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Названы сроки сдачи многоэтажки на Беляева в Тюмени 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Строительство многоквартирного дома по улице Беляева в Тюмени, возведение которого было приостановлено из-за выявленных нарушений, планируют завершить конце сентября. В ближайшие два месяца строителям предстоит смонтировать системы вентиляции, дымоудаления и слаботочных сетей, пожарную автоматическую сигнализацию и системы отопления нежилых помещений.
В этом начальника главного управления строительства Тюменской области Сергея Шустова заверил руководитель компании-застройщика «Новый город — Инвест+» Юрий Попов, пишет ИА «Тюменская линия».
«Экспертиза проведена, сделаны однозначные выводы, что завершение строительства и дальнейшая эксплуатация здания безопасна. Есть уверенность, что никаких катаклизмов с этим домом не будет, поэтому я отозвал иск. Нашелся инвестор, который поможет нам завершить строительство здания до конца сентября», — подчеркнул Юрий Попов.
Как ранее писал «ФедералПресс», строительство многоэтажки по улице Беляева, 23 было приостановлено из-за крена в конструкции. В рамках судебного разбирательства Арбитражным судом Тюменской области была назначена повторная экспертиза дома. Социалисты изучили состояние грунтов под домом и провели обследование строительных конструкций. В марте с дольщиками встречался бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Фото: Евгений Поторочин/«ФедералПресс»
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