Названы сроки сдачи многоэтажки на Беляева в Тюмени

Строительство многоквартирного дома по улице Беляева в Тюмени , возведение которого было приостановлено из-за выявленных нарушений, планируют завершить конце сентября. В ближайшие два месяца строителям предстоит смонтировать системы вентиляции, дымоудаления и слаботочных сетей, пожарную автоматическую сигнализацию и системы отопления нежилых помещений.

«Экспертиза проведена, сделаны однозначные выводы, что завершение строительства и дальнейшая эксплуатация здания безопасна. Есть уверенность, что никаких катаклизмов с этим домом не будет, поэтому я отозвал иск. Нашелся инвестор, который поможет нам завершить строительство здания до конца сентября», — подчеркнул Юрий Попов.