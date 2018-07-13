На Ямале в хозяйствах и общинах народилось 80 тысяч оленят

По предварительным данным департамента АПК, торговли и продовольствия ЯНАО , в ямальских общинах и хозяйствах уже родилось 80 тысяч телят. Однако сроки отела в нынешнем сезоне из-за холодной весны затянулись в среднем на месяц.

Как рассказали «Красному Северу» в совхозе «Антипаютинский» обычно здесь пополнение стада принимают до конца июня.

— А нынче только на днях отелились последние важенки. Всего народилось 4100 оленят, примерно столько же было и в прошлом году. Но о сохранности поголовья можно говорить лишь в октябре, когда проведем осенний просчет стада. Особенно непросто пришлось телятам, появившимся в начале июня: многие погибли из-за переохлаждения, болезней легких. А сейчас молодь донимает гнус. Мы, конечно, принимаем меры, проводим ветеринарные мероприятия, — сообщил и.о. директора хозяйства Прокопий Тэсида.

При этом в профильном ведомстве также подтверждают, что по округу в некоторых стадах есть отход телят, который на сегодня составляет 9,5 процентов от общего числа родившихся животных. Большую часть гибели оленят специалисты связывают с холодной весной. С июля на Ямале погода благоприятствует оленеводству.

— В мае тундра была покрыта толстым снежным настом, местами с ледяной коркой, животные с трудом добрались до корма. Погода внесла корректировки и в маршруты касланий. Так, оленеводческие бригады Ямальского района поменяли участки пастбищ, сориентировались, какая территория им больше подходит с учетом климата. Сейчас ситуация нормализовалась, — отметил начальник отдела развития сельского хозяйства профильного департамента Владимир Бахарев.

В летний сезон у оленеводов хлопот «выше чума»: кроме отела в стадах идет еще и кампания по вакцинации.