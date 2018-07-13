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Российские военные семь раз за неделю поднялись в воздух на перехват
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Российские военные семь раз за неделю поднялись в воздух на перехват 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
За минувшую неделю российские истребители семь раз поднялись в воздух, чтобы не допустить нарушения воздушных границ России иностранными военно‐воздушными силами (ВВС). Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на печатное издание Минобороны России.
За прошедшую неделю 15 летательных аппаратов иностранных военно-воздушных сил (ВВС) провели разведку у границ России. Российские военные семь раз поднимали истребители, чтобы не допустить несанкционированного нарушения воздушных границ страны.
Однако, какие летательные аппараты проводили разведку, неизвестно. Не уточняется также информация о том, какие страны находились на границе с Россией.
В начале июля разведывательную деятельность у воздушных и морских границ России за неделю вели 10 летательных аппаратов. Российские летчики поднимались в воздух на перехват и сопровождение четыре раза.
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