С тазом на голове продефилировала по парку ростовчанка

Внимательные горожане заметили ростовчанку, которая прогуливалась с молодым человеку по парку в необычном головном уборе — пластмассовом тазике зеленого цвета. Фотография была опубликована в популярном городском паблике в социальных сетях.

«Жара, Ростов, тазик», — написал автор публикации. Инцидент вызвал сильный ажиотаж в комментариях под записью.

«На войне все средства хороши», «Зато они вместе и счастливы», — написали жители донской столицы. Другой пользователь предположил, что у девушки дома отключили воду и она идет купаться в фонтан.