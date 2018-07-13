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С тазом на голове продефилировала по парку ростовчанка
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С тазом на голове продефилировала по парку ростовчанка 

Деловое сообщество 1 час назад
Внимательные горожане заметили ростовчанку, которая прогуливалась с молодым человеку по парку в необычном головном уборе — пластмассовом тазике зеленого цвета. Фотография была опубликована в популярном городском паблике в социальных сетях.
«Жара, Ростов, тазик», — написал автор публикации. Инцидент вызвал сильный ажиотаж в комментариях под записью.
«На войне все средства хороши», «Зато они вместе и счастливы», — написали жители донской столицы. Другой пользователь предположил, что у девушки дома отключили воду и она идет купаться в фонтан.
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