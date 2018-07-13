Подарок на сорокалетие: Жители Заозёрного просят губернатора отремонтировать проспект Голикова

Общественники, высадив цветы вдоль дороги, поняли, что менять нужно ещё и асфальт проспекта

Общественное движение «Наш Заозёрный» просит губернатора Алексея Кокорина отремонтировать проспект Голикова. Открытое письмо активисты планируют передать в правительство сегодня. Ремонт они объясняют тем, что в следующем году Заозёрному исполнится 40 лет, в этом районе живёт треть горожан, а главной магистрали — проспект Голикова — давно нужен капитальный ремонт.

— Проспект имени Маршала Филиппа Ивановича Голикова — ворота областного центра Зауралья, одна из основных транспортных магистралей города Кургана . Через него пролегает путь гостей региона из Перми Челябинска и столицы Урала — Екатеринбург . Он ведёт к одному из ключевых предприятий региона — «Курганстальмост», который является визитной карточкой не только города Кургана, но и всей Курганской области

Однако, нынешнее состояние проспекта является неудовлетворительным, большое количество ям, качество пешеходных переходов, разделительной полосы, бордюров и пешеходных участков, — пишут общественники.

Они готовы начать сбор подписей жителей города, чтобы доказать необходимость ремонта. В письме жители также просят Кокорина дать «соответствующие поручения департаменту строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, администрации города Кургана и выделить денежные средства из дорожного фонда области на реконструкцию проспекта».

Ранее о необходимости реконструкции проспекта Голикова 45.ru говорил с директором департамента развития городского хозяйства Романом Сергеечевым. Он подтвердил, что к ремонту проспекта нужно подходить комплексно, но финансирование такого крупного проекта в городском бюджете пока не предусмотрено.