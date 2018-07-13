В Кургане тестируют современные импланты-призраки

Сотрудники центра Илизарова в Кургане тестируют биодеградируемые импланты. Как сообщают исследователи, эти образцы с течением времени, после восстановления костного дефекта, способны полностью растворяться.

Один из имплантатов — для большой берцовой кости — уже установлен собаке. Операция прошла в начале июля. Теперь в течение ближайших месяцев хвостатый пациент будет находиться под наблюдением ученых. В центре Илизарова ему периодически будут делать рентгеновские снимки и брать анализы на физиологические показатели.

«Проводимое в Кургане исследование позволит оценить биосовместимость биодеградируемых имплантатов, то есть понять, насколько хорошо материал взаимодействует с живыми тканями. Другая цель исследования — сравнить 3D-полимерные имплантаты с титановыми 3D-имплантатами, на которые нанесли биоактивные покрытия», — рассказал руководитель лаборатории плазменных гибридных систем, доцент Научно-образовательного центра Вейнберга Томского политехнического университета Сергей Твердохлебов

Фото: пресс-служба ТПУ