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На ВИЗе из-за ремонта путей в выходные закроют движение трамваев
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На ВИЗе из-за ремонта путей в выходные закроют движение трамваев 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге в ближайшие выходные поменяется схема движения трамваев на ВИЗе. Как сообщили в городском Трамвайно-троллейбусном управлении, капитальный ремонт трамвайных путей пройдёт на улице Красноуральской.
Движение на отрезке от Синяева до Нагорной будут закрывать дважды. В первый раз — с полуночи 14 июля до 6 часов утра 16 июля. И во второй раз — с полуночи 21 июля до 6 утра 23 июля.
Маршруты на время закрытия движения распределятся так. Трамвай маршрута № 1 пойдёт от Вторчермета к Западному депо. Маршрут № 2: Фрезеровщиков — Космонавтов — Луначарского — Ленина — Верх-Исетский бульвар — станция ВИЗ. Маршрут № 3: ЦПКиО — Луначарского — Челюскинцев — Московская — Белореченская — Западное депо — Белореченская — Радищева — ЦПКиО. Маршрут № 11: Зеленый остров — Татищева — Ленина — Луначарского — ЦПКиО.
Две недели назад дорожники делали ремонт трамвайных путей на улице Блюхера.
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