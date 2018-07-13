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Более 250 неэффективных ГУПов было сокращено в Москве с 2010 г.
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Более 250 неэффективных ГУПов было сокращено в Москве с 2010 г. 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Более 250 неэффективных государственных унитарных предприятий (ГУП) было сокращено в Москве с 2010 г. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества столицы.
«С 2010 г. в столице сокращено более 274 неэффективных государственных унитарных (ГУП) и казенных предприятий (КП) — 74,25% от их общего числа», — говорится в сообщении.
Руководитель департамента Максим Гаман отметил, что несмотря на уменьшение числа ГУПов и казенных предприятий, поступления в бюджет от них ощутимо выросли. «Только за прошедшие полгода они составили 942,7 млн руб., превысив на 74% поступления за весь 2017 г.», — сказал он.
Пресс-служба отмечает, что убыточные государственные унитарные и казенные предприятия были расформированы; те, что выполняли одинаковые функции, объединили; а некоторые другие — ликвидные — ГУПы и КП, чтобы повысить их эффективность, преобразовали в акционерные общества и государственные бюджетные учреждения.
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