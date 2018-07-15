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Регина Тодоренко прокомментировала слухи о романе с Топаловым из Smash!
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Регина Тодоренко прокомментировала слухи о романе с Топаловым из Smash! 

Пятый канал 5 часов назад
Фото: Пятый канал
Очаровательные фотографии из отпуска умилили поклонников телеведущей Регины Тодоренко и экс-солиста «Smash!» Влада Топалова. Красотка подтвердила, что слухи — вовсе не слухи. Она действительно встречается с музыкантом.
— Мой друг Влад Топалов сейчас на сцене, а я по нему скучаю! А вы уже нашли себе друга на всю жизнь? — подписала один из снимков Регина.
Слухи о романе ведущей программы о путешествиях и бывшего солиста популярного поп-дуэта ходили давно. Ранее подобные домыслы Регина Тодоренко резко опровергала: дескать, с Владом Топаловым у них не более чем деловые отношения.
Сам певец тоже хранил гордое молчание, чем еще сильнее подогревал интерес поклонников. А в социальных сетях тем временем появлялось все больше фотографий, где пара находится вместе.
— С любимой… ведущей))))) сфоткался с кумиром, — подписал один из совместных снимков Топалов.
Однако пара решила перестать скрывать свои отношения. Своим поступком звезды обрадовали своих поклонников. Подписчики в социальных сетях пожелали возлюбленным счастья.
— Наверно у Регины тоже был дневник или тетрадка Smash😊Вот как бывает.вместе теперь
— Любимый лучший друг на всю жизнь называется МУЖ!
— Давайте свадьбу и детей!
— Эх, Регинка, счастливая! Урвала себе беленького из Smash, — пишут поклонники.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что звезда «Орла и Решки» Настя Ивлеева перестала скрывать роман с Элджеем.
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