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Регина Тодоренко поделилась нежным снимком с Владом Топаловым
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Регина Тодоренко поделилась нежным снимком с Владом Топаловым 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Вот уже несколько месяцев в Сети ходят слухи о том, что у Регины Тодоренко роман с Владом Топаловым. Пару не раз видели вместе, но сама телеведущая и певец говорят о том, что их связывает исключительно дружба, а в последнее время артисты предпочитают не обращать внимания на домыслы поклонников.
В июне Тодоренко отмечала день рождения и отправилась в Лондон. Как позже выяснилось, Регина вновь проводила время с Владом. Знаменитости выложили несколько совместных снимков из поездки и рассказали о своих впечатлениях от города. Тогда поклонники вновь заговорили о романе между ведущей и певцом.
Накануне Регина вновь выложила совместную фотографию с Владом, на которой Топалов нежно смотрит на свою спутницу. «Мой друг сейчас на сцене, а я по нему скучаю! А вы уже нашли себе друга на всю жизнь?» — подписала снимок Регина. Подписчики вновь стали обсуждать роман знаменитостей. Почти ни у кого не осталось сомнений, что ведущую и артиста связывают более близкие отношения. чем дружба.
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«Вот это взгляд!», «Красивая пара», «А вы с ним очень похожи, прям подходите друг другу», «Очень хорошо смотритесь вместе», — пишут в комментариях поклонники.
Напомним, что слухи о беременности Регины появились еще в начале июня, после того как Тодоренко вышла на красную дорожку премии МУЗ-ТВ в платье, подчеркивающем изменения в ее фигуре. Ведущая сразу же опровергла все домыслы о своем положении и попросила поклонников перестать распускать слухи.
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