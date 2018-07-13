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Проект о закупке госзаказчиком товаров из колоний в объеме не менее 15% в год разработают в СФ
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Проект о закупке госзаказчиком товаров из колоний в объеме не менее 15% в год разработают в СФ 

Агентство «Москва» 1 час назад
Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов намерен разработать законопроект, обязывающий заказчика осуществлять закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд у учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС), при этом их объем должен составлять не менее 15% в год от общего числа закупок. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва». «Мы хотим ввести для заказчиков квотирование на закупку товаров, работ, услуг у учреждений уголовно-исполнительной системы, в частности дополнить федеральный закон „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“ положением, обязывающим заказчиков осуществлять закупки у учреждений уголовно-исполнительной системы в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок», — сказал А. Кутепов. По его словам, такая обязательная мера поддержки в действующем законодательстве не предусмотрена.
Сенатор пояснил, что такое изменение законодательства необходимо для того, чтобы сделать сотрудничество бизнеса и колоний в части организации труда заключенных более доступным, а также для того, чтобы исключить абсурдные ситуации, когда учреждения ФСИН вынуждены проводить процедуру закупок, даже если продукция производится для нужд колонии на территории самой колонии. «Этот вопрос нужно решать системно, и с точки зрения налогового законодательства, и законодательства о закупках и правовых актов, которые влияют на себестоимость продукции учреждений ФСИН, а также на квалификацию привлекаемых к труду заключенных», — добавил он. А. Кутепов уточнил, что помимо названного, планируется внести изменения в перечень товаров, работ и услуг, производимых учреждениями УИС, закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика, а также расширить перечень объектов, закупаемых с целью исполнения контрактов с использованием труда осужденных.
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