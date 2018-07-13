В Приморье зарегистрировано 52100 безработных — Приморскстат

Общий уровень безработицы составляет 5%.

Обследование населения в Приморском крае показало, что в июне 2018 года на 1000 человек из числа рабочей силы приходится 50 безработных. Общая численность безработных составила 52,1 тыс. человек, что на 7% меньше июня 2017 года. Только пятая часть зарегистрирована в государственных учреждениях службы занятости в качестве безработных — 10,3 тыс. человек. Общий уровень безработицы составил 5%, а уровень зарегистрированной безработицы — 1%.

Три четверти граждан, обращающихся в службы занятости края в поисках работы, составляют не занятые трудовой деятельностью граждане. В июне их число составило 2165 человек, признано безработными 1648 граждан.

Одновременно за месяц было снято с регистрационного учета 8047 человек, из них в связи с трудоустройством 6091 человек. Остальные отказались от посредничества государственного учреждения службы занятости населения или длительно туда не являлись. Среди снятых с учета граждан 2313 человек числились как безработные, из них было трудоустроено 956 человек.

Для трудоустройства безработных в службы занятости населения работодателями была предоставлена информация о 91 тыс. вакансий, что в 8,8 раза больше, чем зарегистрировано безработных. Проблема их трудоустройства как в профессиональном и территориальном несоответствии вакансий и безработных, так и в конкуренции с более дешевой иностранной рабочей силой, передает пресс-служба Приморскстата.