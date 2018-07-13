17 июля в Казани начнется массовое отключение горячей воды

Казани продолжают подготовку к следующему отопительному сезону. Рабочие занимаются ремонтом тепловодов. По этой причине во многих домах не будет горячей воды.

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С 17 по 30 июля:

Авангардная, 54, 87, 88, 90/47, 91, 143, 147а, 147б, 157, 171, 171а, 171б, 185, 187/8;

Агрономическая, 4, 6, 18, 20;

Актайская, 7, 7а, 11, 13, 15, 17;

Ботаническая, 10а, 14, 20, 23/1, 23/2;

Бутлерова, 6;

Вишневского, 29/48;

Глазунова, 6, 8/1, 8/2, 10;

Достоевского, 50, 52, 66;

А. Еники, 17б;

Зинина, 24, 34;

Качалова, 76, 77, 77а;

Кулагина, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а;

Луковского, 8а, 8б, 8в;

Магистральная, 4, 4а, 22а, 34, 34/1;

Модельная, 8, 10;

Н. Назарбаева, 9/2, 10, 12, 12а, 35/1, 47, 60, 60а;

Островского, 107;

Павлюхина, 37, 99б (стр.1.1), 99б (стр.1.2), 102а, 104а, 104б, 110а, 110в, 128;

Петербургская, 64, 65а;

Промысловая, 5;

Салимжанова, 10/73, 12, 14, 17, 19, 21, 23;

Спартаковская, 35, 87, 88б (стр.2.1), 88б (стр.2.2), 89;

Х. Такташ, 41, 79, 99, 105, 113, 119, 121, 123, 123а, 123б, 127;

Техническая, 35, 39б;

Тихомирнова, 19;

пр. Универсиады, 10, 12, 14, 16;

Шаляпина, 14/83;

Щербаковский переулок, 7;

Яшь Кочь, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е;

Гагарина, 35а, 39а, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 79а;

Я. Гашека, 3;

Голубятникова, 13, 19а, 21а;

пр. Ибрагимова, 25, 27, 29;

Воровского, 3, 3а, 7, 11, 15, 15а;

Восстания, 4, 4а, 6, 10, 12, 12а, 12б, 14, 18, 20, 22а, 24;

Короленко, 40, 50а, 52а, 81, 83, 85, 109;

Октябрьская, 1, 8, 10, 21б, 27а, 38;

Выборгская, 2, 3, 4;

Хлебозаводская, 3, 6, 7;

Ютазинская, 14, 16, 18;

Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52а;

Баруди, 11, 13, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 23, 25;

Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39;

Блюхера, 81, 82, 83, 84, 85;

Восстания, 80, 82а, 84, 86, 90а, 93а, 101, 105, 107, 109, 119а, 121, 121а, 123, 123а, 127, 129;

Выборгская, 2, 3, 4;

Кулахметова, 3, 5, 11а, 17 (корп.1), 17 (корп.2), 17 (корп.3), 17 (корп.4), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 (корп.1), 25 (корп.2);

Окольная, 28, 30, 94а (корп.1), 94а (корп.2);

Сабан, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 7а, 7б;

Серова, 3, 4, 5, 6 (корп.1), 6 (корп.2), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22/24, 27;

Усманова, 25а;

Хлебозаводская, 3, 6, 7;

Чкалова, 76;

Ютазинская, 14, 16, 18;

Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52а;

Баруди, 11, 13, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 23, 25;

Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39;

Блюхера, 81, 82, 83, 84, 85;

Восстания, 80, 82а, 84, 86, 90а, 93а, 101, 105, 107, 109, 119а, 121, 121а, 123, 123а, 127, 129;

Выборгская, 2, 3, 4;

Кулахметова, 3, 5, 11а, 17 (корп.1), 17 (корп.2), 17 (корп.3), 17 (корп.4), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 (корп.1), 25 (корп.2);

Окольная, 28, 30, 94а (корп.1), 94а (корп.2);

Сабан, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 7а, 7б;

Серова, 3, 4, 5, 6 (корп.1), 6 (корп.2), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22/24, 27;

Усманова, 25а;

Фрунзе, 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 19;

Хлебозаводская, 3, 6, 7;

Чкалова, 76;

Адоратского, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 27а, 27б, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 39б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57;

пр. Амирхана, 2, 2а, 4а, 6, 8а, 10, 10а (корп.1), 10а (корп.2), 12а, 12б, 12д, 12е, 14а, 14б, 18/41, 20а, 22 (корп.1), 22 (корп.2), 22а, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 91а, 91б, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109;

Бондаренко, 3б;

Голубятникова, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 26а, 30;

Академика Лаврентьева, 2, 4, 8, 10;

Мусина, 68, 68а, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80;

Чуйкова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15б, 17, 19, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 43/2, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 59в, 59г, 63, 63а, 65, 67, 67а, 69;

пр. Ямашева, 74, 76, 78, 82, 84, 88;

Бигичева, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35;

Вагапова, 3, 4, 5, 6, 8/15, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20;

Гвардейская, 31;

Академика Глушко, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 (корп.2), 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16а, 16/24, 17, 18/23, 19, 20, 21, 22, 22а, 22в, 22г, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34;

Дуслык, 4, 6;

переулок Дуслык, 4, 6;

Закиева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20 (корп.1), 20 (корп.2), 21, 23, 25, 37, 37б, 3941, 43;

Г. Кайбицкой, 1, 2, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 15;

пр. Камалеева, 6, 8, 14, 16, 20, 26/12, 28/9, 34, 34а, 34б, 34в;

Кариева, 5, 6, 7, 8, 10;

Курская, 18, 20, 23, 25, 26, 27;

А. Кутуя, 110а, 110б;

Крутая, 2;

Магистральная, 10а, 12а, 14а, 16а, 18а, 20, 20а;

Мамадышский тракт, 8, 10, 34, 36;

Новоселья, 4, 6, 10;

пр. Победы, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 152/33, 156/26, 158, 158/1, 160, 162, 164, 168, 178, 178а, 178б, 182, 184, 186, 190, 192;

Академика Сахарова, 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31;

Седова, 20а, 20б, 20в;

Туганлык, 1, 3, 10, 12;

Тулпар, 7;

Тыныч, 1, 3, 8;

Файзи, 1, 3, 7, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17.

С 17 июля по 6 августа:

Бигичева, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24/45;

Академика Глушко, 23, 37, 39, 41, 43, 49;

пр. Победы, 166, 172, 174, 176.

С 24 по 30 июля:

Адоратского, 6, 8, 10, 28, 30, 32, 34, 34б, 34в, 36, 36б, 36в, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а;

Гаврилова, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 38, 40 (корп.1), 40 (корп.2), 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7;

Академика Лаврентьева, 9, 11, 12, 14, 14а, 16, 20, 22, 24, 24а, 26, 28;

Чуйкова, 62, 64, 66, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93;

пр. Ямашева, 90, 92, 94, 96, 96а, 98, 100, 102, 102а, 104 (корп.1), 104 (корп.2), 108, 110, 112.

С 31 июля по 6 августа:

Адоратского, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

пр. Амирхана, 2, 2а, 4а, 6, 8а, 10, 10а (корп.1), 10а (корп.2), 21, 23;

Академика Лаврентьева, 2, 4, 8, 10;

Четаева, 5, 5а, 9, 11, 13 (корп.1), 13 (корп.2), 25, 27, 27а, 31, 33, 35;

пр. Ямашева, 49, 51, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 76, 75, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91;

Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79;

Восстания, 67а, 83;

Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16 (секц.1-10);

Декабристов, 127, 129, 131;

Серова, 29, 31, 35, 37, 41;

Тверская, 5;

Усманова, 11а, 11б, 11в;

Энергетиков, 2/3, 3, 5, 8, 12, 18.

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