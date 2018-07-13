Депутат из Самары зарегистрировался кандидатом на выборы мэра Москвы

#МГИК #Москва #ЛДПР #выборы2018 Публикация от Михаил Дегтярёв (@degtyarev_info) 12 Июл 2018 в 6:12 PDT Судя по фотографии, «корочку» Михаил Дегтярев получил в четверг, 12 июля. Сторонники депутата тут же начали оставлять по публикацией свои пожелания кандидату.

— Поздравляю, удачи! Следующей «корочкой» будет удостоверение мэра Москвы, — уверен сторонник депутата.